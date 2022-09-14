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Зарядка за три хвилини та ресурс 20 років: розроблено революційну батарею для електрокарів

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Фото: Nature | На випробуваннях твердотільні акумулятори витримували 5-10 тисяч циклів зарядки-розрядки

Нові твердотільні батареї відрізняються довговічністю та блискавично швидкою зарядкою. Крім того, вони набагато безпечніші за літієві, адже менш схильні до займання.

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У США презентували інноваційну акумуляторну батарею. Завдяки їй електромобілі зможуть витіснити авто з двигунами внутрішнього згоряння. Про це пише The Independent.

Батарея є дітищем компанії Adden Energy, заснованого при Гарвардському університеті. Стартап уже зібрав 5,15 мільйона доларів інвестицій.

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Стартап Adden Energy створений при Гарвардському університеті
Фото: vaccine-1

Особливість твердотільних акумуляторів — багатошаровий твердий (а не рідкий) електроліт. Це дозволяє підвищити густину вдвічі і, відповідно, збільшити запас ходу, якщо порівняти зі стандартними літій-іонними батареями.

Крім того, зарядка твердотільної батареї займає всього 3 хвилини — приблизно стільки ж, скільки заправка бензином авто з двигуном внутрішнього згоряння.

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На додаток, твердотільні акумулятори набагато довговічніші. Під час випробувань вони витримували 5-10 тисяч циклів зарядки — цього вистачить на 20 років експлуатації електромобіля. Важливий нюанс: такі батареї безпечніші за літієві, адже набагато менше схильні до займання.

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Особливістю акумуляторів є багатошаровий твердий електроліт
Фото: vaccine-1

Один із творців батареї, професор Гарварда Ксін Лі, заявив, що метою стартапу є популяризація електрокарів, адже вони допоможуть знизити шкідливі викиди та зупинити глобальне потепління. Щоб електромобілі справді стали масовими, необхідно здешевити їх, а також різко скоротити час заряджання. Нові батареї допоможуть це зробити.

Раніше Фокус повідомляв, що свої інноваційні батареї для електрокарів презентували і BMW. Вони будуть дешевшими і забезпечать більший запас ходу.