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Зарядка за три минуты и ресурс 20 лет: разработана революционная батарея для электрокаров

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Фото: Nature | На испытаниях твердотельные аккумуляторы выдерживали 5-10 тысяч циклов зарядки-разрядки

Новые твердотельные батареи отличаются долговечностью и молниеносно быстрой зарядкой. Кроме того, они гораздо безопаснее литиевых, ведь менее подвержены возгоранию.

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В США презентовали инновационную твердотельную аккумуляторную батарею. Благодаря ей электромобили смогут вытеснить авто с двигателями внутреннего сгорания. Об этом пишет The Independent.

Батарея является детищем компании Adden Energy, основанного при Гарвардском университете. Стартап уже собрал 5,15 миллионов долларов инвестиций.

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Стартап Adden Energy создан при Гарвардском университете
Фото: Nature

Особенность твердотельных аккумуляторов – многослойный твердый, (а не жидкий) электролит. Это позволяет повысить плотность в два раза и, соответственно, увеличить запас хода по сравнению со стандартными литий-ионными батареями.

Кроме того, зарядка твердотельной батареи занимает всего 3 минуты – примерно столько же, сколько и заправка бензином авто с двигателем внутреннего сгорания.

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В добавок, твердотельные аккумуляторы гораздо более долговечные. Во время испытаний они выдержывали 5-10 тысяч циклов зарядки разрядки – этого хватит на 20 лет эксплуатации электромобиля. Немаловажный нюанс: такие батареи безопаснее литиевых, ведь гораздо меньше подвержены возгоранию.

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Особенностью аккумуляторов является многослойный твердый электролит
Фото: Nature

Один из создателей батареи, профессор Гарварда Ксин Ли, заявил, что целью стартапа является популяризация электрокаров, ведь они помогут снизить вредные выбросы и остановить глобальное потепление. Чтобы электромобили действительно стали массовыми, необходимо удешевить их, а также резко сократить время их зарядки. Новые батареи помогут это сделать.

Ранее Фокус сообщал, что свои инновационные батареи для электрокаров презентовали и BMW. Они будут дешевле и обеспечат больший запас хода.