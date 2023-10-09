Как конструктор Lego: британцы показали необычный доступный электромобиль (фото)

Helixx разрабатывает сразу несколько электрических моделей на своей платформе. Первый прототип предлагает багажник объемом 2100 литров и способен перевозить груз весом до 500 кг.

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Британская компания Helixx показала прототип своего электрического фургона для перевозок. Главной особенностью новинки является необычная модульная конструкция. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Всего Helixx планирует создать несколько коммерческих автомобилей на базе своей платформы. Первая модель отличается минималистичным дизайном и компактными габаритами.

Спереди размещены компактные фары и C-образные дневные ходовые огни. Сзади установлены вертикальные раздельные фонари.

Сзади размещены вертикальные раздельные фонари Фото: Helixx

Кузов электромобиля изготовлен из переработанного полимера и состоит из пяти частей. Благодаря этому удалось упростить производственный процесс на 50%. Также такой метод сборки значительно снижает стоимость производства авто.

Новинка получила минималистичный интерьер Фото: Helixx

Отдельные части кузова склеиваются вместе, образовывая цельную конструкцию. Это позволило отказаться от штампованных металлических панелей.

Фургон построен на алюминиевом шасси и предлагает багажник объемом 2100 литров. Грузоподъемность составляет 500 кг.

За питание силовой установки отвечает съемная литий-железо-фосфатная батарея. По словам Helixx, она позволит непрерывно эксплуатировать фургон в течение 24 часов.

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Электромобили британской компании будут доступны по подписке. Их можно будет арендовать всего за 0,25 доллара в час.

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