Китайці представили розкішний сімейний електромобіль із запасом ходу 762 км (фото)

Hycan V09 пропонує багате оснащення і незвичайний дизайн екстер'єру. Новинка оснащена 275-сильним електромотором і здатна проїхати до 762 км на одному заряді.

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У Китаї відкрили передзамовлення на електричний мінівен Hycan V09. Модель вирізняється незвичайним дизайном і розкішним інтер'єром. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду Hycan V09 розташована роздільна оптика. Також на бампері є невеликий повітрозабірник.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. На задніх дверях розмістили компактний спойлер.

Ззаду встановлено незвичайні ліхтарі Фото: Xchuxing

Габарити Hycan V09:

довжина — 5215 мм;

ширина — 1967 мм;

висота — 1910 мм;

колісна база — 3170 мм.

Hycan V09 заснований на платформі H-GEA. Кузов мінівена на 65% складається з високоміцної сталі.

В інтер'єрі встановлено сім сидінь. Всередині можна знайти 10,25-дюймову панель приладів, 14,6-дюймовий центральний дисплей і 12,3-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей для пасажира. Також передбачені холодильник, дві бездротові зарядки та аудіосистема з 22 динаміками.

В інтер'єрі розмістили три дисплеї Фото: Xchuxing

Hycan V09 оснащений електромотором потужністю 275 к.с. і 335 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить 190 км/год.

Мінівен отримає три акумуляторні батареї місткістю 92, 95 або 114 кВт⋅год на вибір. Вони забезпечать запас ходу 620 або 762 км відповідно. Також підтримується швидка зарядка з напругою 800 В.

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Hycan V09 надійде в продаж у Китаї вже 13 жовтня. Вартість моделі становить від 320 000 до 460 000 юанів (від 45 000 до 64 300 доларів).

Раніше Фокус писав, що китайський бренд IM Motors представив новий електрокросовер LS6.