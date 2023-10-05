Китайці представили недорогий електрокросовер із запасом ходу 702 км (фото)

IM LS6 отримав передові технології та футуристичний дизайн. Електрокросовер доступний у кількох версіях потужністю до 787 сил.

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Модельний ряд IM Motors поповнив новий електрокросовер LS6. Новинка вирізняється стильним дизайном, багатим оснащенням і великим запасом ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду IM LS6 розташовані незвичайні довгасті фари. У бампері є кілька повітрозабірників.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок світлодіодною смугою. Нижче розміщено компактний дифузор.

IM LS6 отримав незвичайні задні ліхтарі Фото: IM Motors

Габарити IM LS6:

довжина — 4904 мм;

ширина — 1988 мм;

висота — 1669 мм;

колісна база — 2950 мм.

IM LS6 отримав 21-дюймові колісні диски. Вони взуті в шини розміром 235/45 спереду і 265/40 ззаду.

В інтер'єрі встановлено незвичайне кермо і довгий 42-дюймовий дисплей. Також передбачено окремий екран управління.

В інтер'єрі розмістили величезний дисплей Фото: IM Motors

IM LS6 буде запропонований у кількох версіях. Базовий кросовер має один електромотор потужністю 340 к.с. Топова модифікація оснащена двома електромоторами сумарною потужністю 787 к.с. і 800 Нм крутного моменту.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,48 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 252 км/год.

На вибір доступні чотири варіанти акумуляторної батареї місткістю 71,2, 83, 83,3 і 100 кВт⋅год. Вони забезпечують запас ходу 560, 590, 630 і 702 км відповідно.

Також електрокросовер підтримує швидку зарядку з напругою 800 В. Всього за 15 хвилин запас ходу можна збільшити на 500 км.

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IM LS6 надійде у виробництво в Китаї вже цього року. Вартість електрокросовера становить від 230 000 до 300 000 юанів (від 31 500 до 41 090 доларів).

Раніше Фокус писав, що в Китаї представили доступний міський електромобіль Kaiyi Siyue.