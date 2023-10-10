Subaru показали новый электрический спорткар с необычным дизайном (фото)
Subaru Sport Mobility отличается необычным футуристичным дизайном и передовыми технологиями. Концепт-кар продемонстрирует направление бренда в развитии будущих моделей.
Subaru показали тизер концепт-кара электрического спорткара Sport Mobility. Его премьера состоится на Японской выставке мобильности, вместе с новыми версиями внедорожного универсала Levorg Layback. Об этом сообщили на сайте Motor1.
На Японской выставке мобильности в 2023 году Subaru покажет несколько новинок, а также специальные версии моделей Solterra, Forester и Crosstrek. Тем не менее "изюминкой" презентации станет концепт-кар Sport Mobility.
На первом снимке изображена передняя часть новинки. Концепт-кар получит необычные узкие фары с множеством светодиодных элементов.
Также Subaru Sport Mobility отличается силуэтом в стиле культовых спорткаров бренда. Вместо боковых зеркал заднего вида установлены камеры, а на лобовом стекле появятся датчики.
Ожидается, что концепт-кар получит продвинутые системы помощи водителю и технологии беспилотного вождения. Технические характеристики новинки держат в секрете.Важно
Японская выставка мобильности начнется уже 27 октября. Мероприятие посетит множество крупных автопроизводителей со всего мира.
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