Мини-Outback: презентован новый внедорожный универсал Subaru на базе Impreza (фото, видео)

Универсал Subaru Levorg Layback получил внедорожные шины и пластиковый обвес, а его клиренс вырос до 200 мм. Модель предложат с оппозитными турбомоторами мощностью до 260 л. с.

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Линейку Subaru Levorg 2024 пополнит новая версия повышенной проходимости Layback. Внедорожный универсал на базе Impreza поступит в продажу в Японии до конца года. Его подробности раскрыли на официальном сайте Subaru.

Клиренс универсала вырос до 200 мм Фото: Subaru

Новинку позиционируют как младшего брата универсала Subaru Outback. Рецепт создания внедорожной версии такой же: Subaru Levorg Layback получил пластиковый защитный обвес и 18-дюймовые всесезонные шины, а его клиренс увеличен со 130 до 200 мм. Кроме того, несколько изменена решетка радиатора.

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Салон Subaru Levorg Layback отличается только измененной отделкой. Внедорожный универсал Subaru также получил усовершенствованный комплекс безопасности EyeSight и 11,6-дюймовый портретный тачскрин в базовой версии и мощную акустику Harman Kardon за доплату.

В салоне изменена отделка Фото: Subaru

Новый Subaru Levorg Layback предложат с оппозитными бензиновыми турбомоторами объемом 1,8 л (177 л. с.) и 2,4 л (260 л. с.). Обе версии получат бесступенчатый вариатор и фирменный постоянный полный привод.

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