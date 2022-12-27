Subaru готовит заряженную версию универсала Levorg (фото)

Subaru представит на Токийском автосалоне 2023 версии STI для Impreza и Levorg, а также два новых кроссовера. Он пройдет с 13 по 15 января в Японии.

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Subaru представит на Токийском автосалоне 2023 сразу несколько интересных новинок. Одной из них станет заряженный универсал Levorg STI Sport. Подробностями о выставке поделились на сайте CarBuzz.

Всего Subaru покажет две новые модификации своих моделей от STI. Первым станет седан Impreza с пакетом STI. Второй новинкой является STI Levorg Sport. Их представят вместе с концептом Crosstrek Boost Gear и компактным кроссовером Rex.

Impreza пока не получит полноценную версию STI. Вместо этого изменения ограничатся только косметическими доработками.

Универсал Levorg STI Sport станет одной из самых ожидаемых новинок. Он будет оснащаться 2,4-литровым четырехцилиндровым Boxer с турбонаддувом, который выдает 271 л.с.

[ + – ] Subaru Levorg STI Sport станет самой мощной модификацией универсала Фото: Subaru

Как мы упоминали ранее, на автосалоне также покажут новый кроссовер Crosstrek и самый маленький автомобиль компании — модель Rex. Их продажи начнутся в 2023 году.

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Токийский автосалон пройдет с 13 по 15 января 2023 года в Тибе. На нем ожидается множество интересных новинок от автопроизводителей со всего мира.

Ранее Фокус писал, что Subaru представила юбилейную спецверсию кроссовера Forester.