Subaru готує заряджену версію універсала Levorg (фото)

Subaru представить на Токійському автосалоні 2023 версії STI для Impreza та Levorg, а також два нових кросовери. Він пройде з 13 по 15 січня у Японії.

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Subaru представить на Токійському автосалоні 2023 відразу кілька цікавих новинок. Однією з них стане заряджений універсал Levorg STI Sport. Подробиці про виставку поділилися на сайті CarBuzz.

Усього Subaru покаже дві нові модифікації своїх моделей від STI. Першим стане седан Impreza із пакетом STI. Другою новинкою є STI Levorg Sport. Їх представлять разом із концептом Crosstrek Boost Gear та компактним кросовером Rex.

Impreza поки що не отримає повноцінну версію STI. Натомість зміни обмежаться лише косметичними доробками.

Універсал Levorg STI Sport стане однією з найочікуваніших новинок. Він оснащуватиметься 2,4-літровим чотирициліндровим Boxer з турбонаддувом, який видає 271 к. с.

[ + – ] Subaru Levorg STI Sport стане найпотужнішою модифікацією універсалу Фото: Subaru

Як ми згадували раніше, на автосалоні також покажуть новий кросовер Crosstrek та найменший автомобіль компанії — модель Rex. Їхні продажі розпочнуться у 2023 році.

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Токійський автосалон пройде з 13 по 15 січня 2023 року у Тібі. На ньому очікується багато цікавих новинок від автовиробників з усього світу.

Раніше Фокус писав, що Subaru представила ювілейну спецверсію кросовера Forester.