Міні-Outback: презентовано новий позашляховий універсал Subaru на базі Impreza (фото, відео)

Універсал Subaru Levorg Layback отримав позашляхові шини і пластиковий обвіс, а його кліренс зріс до 200 мм. Модель запропонують з опозитними турбомоторами потужністю до 260 к. с.

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Лінійку Subaru Levorg 2024 року поповнить нова версія підвищеної прохідності Layback. Позашляховий універсал на базі Impreza надійде в продаж у Японії до кінця року. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Subaru.

Кліренс універсала зріс до 200 мм Фото: Subaru

Новинку позиціонують як молодшого брата універсала Subaru Outback. Рецепт створення позашляхової версії такий самий: Subaru Levorg Layback отримав пластиковий захисний обвіс і 18-дюймові всесезонні шини, а його кліренс збільшено зі 130 до 200 мм. Крім того, дещо змінено решітку радіатора.

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Салон Subaru Levorg Layback відрізняється лише зміненим оздобленням. Позашляховий універсал Subaru також отримав вдосконалений комплекс безпеки EyeSight і 11,6-дюймовий портретний тачскрін у базовій версії та потужну акустику Harman Kardon за доплату.

В салоні змінене оздоблення Фото: Subaru

Новий Subaru Levorg Layback запропонують з опозитними бензиновими турбомоторами об'ємом 1,8 л (177 к. с.) і 2,4 л (260 к. с.). Обидві версії отримають безступінчатий варіатор і фірмовий постійний повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новий Subaru Crosstrek — наступник моделі XV.

Також ми писали, що позашляховий універсал представив і Mercedes.