Самую мощную и быструю Toyota в истории заметили на дорогах до премьеры (фото)

Купе Toyota Supra GRMN оснастят двигателем от BMW M3 мощностью около 500 сил. Спорткар получит спортивную подвеску и заднее антикрыло.

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В Германии на знаменитом автодроме Нюрбургринг и в его окрестностях замечена новая Toyota Supra в исполнении GRMN. Заряженная версия купе от спортивного подразделения Gazoo Racing проходит испытания и будет представлена в 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Спорткар оснастят двигателем от BMW M3 Фото: carscoops.com

Спорткар Toyota Supra GRMN частично прикрыли камуфляжем, но по фото видно, что внешние изменения у авто минимальные. Спорткар получит измененную переднюю часть и большое заднее антикрыло. Также обращают на себя внимание новые колесные диски.

Салон Toyota Supra GRMN не показали, но на снимках можно разглядеть внутри спортивные ковшеобразные кресла.

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Новая Toyota Supra GRMN получит улучшенную версию 3,0-литровой турбошестерки BMW. Для купе готовят двигатель, знакомый по BMW M3 и M4: на разных версиях этих моделей он развивает от 480 до 550 л. с. Ожидается, что спорткар станет самой мощной и самой быстрой серийной Toyota в истории.

Toyota Supra GRMN тестируют на автодроме Нюрбургринг Фото: carscoops.com

На фото Toyota Supra GRMN занижена, что намекает на установку спортивной подвески. Также у купе увеличены тормоза.

Ранее Фокус рассказывал, что Toyota возродит сразу две спортивных модели.

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