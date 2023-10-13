Возвращение легенд: Toyota возродит сразу два культовых спорткара (фото)

Культовые Toyota Celica и MR2 могут вернуться на рынок уже в ближайшие годы. Как минимум одна из спортивных моделей будет электрической.

Related video

Toyota готовится вернуть на рынок две знаменитые спортивные модели. В ближайшие годы появятся новые Toyota MR2 и Celica. Об этом сообщает сайт Motor1.

О возрождении Toyota Celica неоднократно намекал бывший СЕО японского концерна Акио Тойода. А недавно он даже пригласил на ралли Хоккайдо знаменитого гонщика Юху Канккунена, добывшего не одну победу на Toyota Celica.

Инсайдеры в японском концерне сообщают, что новая Toyota Celica будет электрической. Это неудивительно, если учесть, что в этом сегменте уже есть бензиновое купе Toyota GR86.

Концепт Toyota Sports EV является предвестником новой MR2 Фото: Toyota

Относительно Toyota MR2 официальной информации практически нет. По одной версии, возрожденный спорткар Toyota также станет электрическим – это будет серийная версия концепт-кара Toyota Sports EV. Он может получить механическую КПП и синтезатор искусственного звука двигателя.

По второй версии, новая Toyota MR2 все же останется бензиновой и среднемоторной, как и модели предыдущих поколений. Она может получить 1,0-литровый турбомотор, разрабатываемый совместно с Suzuki либо же 1,6-литровый 300-сильный двигатель с турбонаддувом от Toyota GR Corolla.

Важно

Яркий дизайн и расход 4,7 л на 100 км: на рынок вышел премиальный кроссовер Toyota (видео)

Напомним, что купе Toyota Celica производили с 1971 по 2006 годы и всего выпустили семь поколений модели. Среднемоторный спорткар Toyota MR2 был на конвейере с 1984 по 2007 годы и у него насчитывается три поколения.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит мощного заднеприводного конкурента Mercedes и BMW.

Также мы писали про новый компактный электрокроссовер Toyota.