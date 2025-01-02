Hyundai випустить оригінальний електричний мінівен із футуристичним дизайном (фото)

Електромобіль Hyundai Staria оснастять 218-сильним мотором і запропонують у версіях на 7, 9 та 11 місць. Запас ходу мінівена перевищить 320 км.

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Мінівен Hyundai Staria отримає електричну модифікацію. Вона дебютує до кінця 2025 року і вийде на ринок у 2026-му. Про це повідомляє сайт The Drive.

Із 25 січня Hyundai почне готувати нові виробничі потужності на підприємстві в південнокорейському Ульсані – саме там випускатимуть електромобіль Staria. Щорічно збиратимуть 15-20 тисяч електровенів, які продаватимуть на внутрішньому ринку, а також експортуватимуть до Європи та Австралії.

Електровен продаватимуть у Європі Фото: Hyundai

До того ж, нещодавно вже дебютував вантажний побратим Hyundai Staria – комерційний електромобіль ST1. Саме в нього запозичать 800-вольтну силову установку потужністю 218 к. с.

А от акумуляторною батареєю ємністю 84 кВт∙год поділиться оновлений електромобіль Hyundai Ioniq 5. Запас ходу перевищить 320 км, а швидка зарядка дозволить збільшити його на 100 км за 10 хвилин.

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Зовні електромобіль Hyundai Staria мало чим відрізнятиметься від дизельної чи гібридної версії моделі й збереже футуристичний дизайн та оригінальний інтер’єр. Його пропонуватимуть у варіантах на 7, 9 або 11 місць.

До речі, електричну версію отримав і доступний кросовер Hyundai Creta. Його запас ходу сягає 473 км.

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