Три ряди крісел і багате оснащення: Hyundai показала недорогий сімейний кросовер (фото)
Кросовер Hyundai Creta Grand доступний у модифікаціях на 6 та 7 місць. Модель комплектують 2,0-літровою бензиновою четвіркою на 160 сил або 1,5-літровим 115-сильним турбодизелем.
В ОАЕ дебютував новий Hyundai Creta Grand — подовжений варіант доступного компактного кросовера. Сімейну модель виведуть на ринок у найближчі місяці за ціною приблизно від $25 000, а її подробиці розкрили на офіційному сайті виробника.
Кросовер Hyundai Creta Grand пройшов ґрунтовну модернізацію услід за стандартною моделлю. У нього повністю нова передня частина з широкою решіткою радіатора та дворівневими фарами. Також авто отримало агресивніші бампери та змінені ліхтарі, з’єднані діодною смугою. Кросовер на 20 см довший за стандартний Creta.
Розміри Hyundai Creta Grand:
- довжина – 4560 мм;
- ширина – 1800 мм;
- ширина – 1710 мм;
- колісна база – 2760 мм.
У салоні замінили кермо та передню панель, а також встановили два 10,25-дюймові дисплеї. Частина кнопок є сенсорними. Новий Hyundai Creta Grand доступний у версіях на 6 та 7 місць.Важливо
Топова версія моделі отримала панорамний дах, вентиляцію крісел, камери кругового огляду, бездротову зарядку смартфону, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.
Кросовер Hyundai Creta Grand випускатимуть із 2,0-літровою бензиновою четвіркою на 160 сил та 1,5-літровим 115-сильним турбодизелем. Покупцям запропонують 6-ступінчасті механічну або автоматичну КПП, а от привід буде виключно переднім.
До речі, нещодавно презентували електромобіль Hyundai Creta із запасом ходу до 470 км.
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