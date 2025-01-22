Три ряди крісел і багате оснащення: Hyundai показала недорогий сімейний кросовер (фото)

Кросовер Hyundai Creta Grand доступний у модифікаціях на 6 та 7 місць. Модель комплектують 2,0-літровою бензиновою четвіркою на 160 сил або 1,5-літровим 115-сильним турбодизелем.

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В ОАЕ дебютував новий Hyundai Creta Grand — подовжений варіант доступного компактного кросовера. Сімейну модель виведуть на ринок у найближчі місяці за ціною приблизно від $25 000, а її подробиці розкрили на офіційному сайті виробника.

Hyundai Creta Grand на 20 см довша за стандартну модель Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Creta Grand пройшов ґрунтовну модернізацію услід за стандартною моделлю. У нього повністю нова передня частина з широкою решіткою радіатора та дворівневими фарами. Також авто отримало агресивніші бампери та змінені ліхтарі, з’єднані діодною смугою. Кросовер на 20 см довший за стандартний Creta.

Кросоверу змінили передню частину Фото: Hyundai

Розміри Hyundai Creta Grand:

довжина – 4560 мм;

ширина – 1800 мм;

ширина – 1710 мм;

колісна база – 2760 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Hyundai

У салоні замінили кермо та передню панель, а також встановили два 10,25-дюймові дисплеї. Частина кнопок є сенсорними. Новий Hyundai Creta Grand доступний у версіях на 6 та 7 місць.

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Топова версія моделі отримала панорамний дах, вентиляцію крісел, камери кругового огляду, бездротову зарядку смартфону, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

Доступні версії моделі на 6 та 7 місць Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Creta Grand випускатимуть із 2,0-літровою бензиновою четвіркою на 160 сил та 1,5-літровим 115-сильним турбодизелем. Покупцям запропонують 6-ступінчасті механічну або автоматичну КПП, а от привід буде виключно переднім.

До речі, нещодавно презентували електромобіль Hyundai Creta із запасом ходу до 470 км.

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