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Авто

Три ряда кресел и богатое оснащение: Hyundai показала недорогой семейный кроссовер (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Creta Grand — удлиненная версия модели с тремя рядами кресел

Кроссовер Hyundai Creta Grand доступен в модификациях на 6 и 7 мест. Модель комплектуют 2,0-литровой бензиновой четверкой на 160 сил или 1,5-литровым 115-сильным турбодизелем.

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В ОАЭ дебютировал новый Hyundai Creta Grand — удлиненный вариант доступного компактного кроссовера. Семейную модель выведут на рынок в ближайшие месяцы по цене примерно от $25 000, а ее подробности раскрыли на официальном сайте производителя.

Hyundai Creta Grand, новый Hyundai Creta, новый Hyundai Creta, кроссовер Hyundai Fullscreen
Hyundai Creta Grand на 20 см длиннее стандартной модели
Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Creta Grand прошел основательную модернизацию вслед за стандартной моделью. У него полностью новая передняя часть с широкой решеткой радиатора и двухуровневыми фарами. Также авто получило более агрессивные бамперы и измененные фонари, соединенные диодной полосой. Кроссовер на 20 см длиннее стандартного Creta.

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Кроссоверу изменили переднюю часть
Фото: Hyundai

Размеры Hyundai Creta Grand:

  • длина — 4560 мм;
  • ширина — 1800 мм;
  • ширина — 1710 мм;
  • колесная база — 2760 мм.
Hyundai Creta, Hyundai Creta Grand, новый Hyundai Creta, новый Hyundai Creta, кроссовер Hyundai Fullscreen
На передней панели установлено два дисплея
Фото: Hyundai

В салоне заменили руль и переднюю панель, а также установили два 10,25-дюймовых дисплея. Часть кнопок являются сенсорными. Новый Hyundai Creta Grand доступен в версиях на 6 и 7 мест.

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Топовая версия модели получила панорамную крышу, вентиляцию кресел, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку смартфона, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Салон Hyundai Creta Grand, новый Hyundai Creta, кроссовер Hyundai, кроссовер Hyundai Fullscreen
Доступны версии модели на 6 и 7 мест
Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Creta Grand будут выпускать с 2,0-литровой бензиновой четверкой на 160 сил и 1,5-литровым 115-сильным турбодизелем. Покупателям предложат 6-ступенчатые механическую или автоматическую КПП, а вот привод будет исключительно передним.

Кстати, недавно презентовали электромобиль Hyundai Creta с запасом хода до 470 км.

Также Фокус рассказывал о мощном внедорожном кроссовере от Hyundai.