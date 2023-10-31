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Седан Hyundai Elantra получил экстремальную спортивную версию для гонок (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Avante N1 Cup Car создан для участия в гоночной моно-серии

Hyundai Avante N1 Cup Car получил улучшенную подвеску, новый кузовной обвес и другие улучшения. Седан способен быстрее проходить повороты и разгоняться по прямой.

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Седан Hyundai Elantra/Avante получил гоночную версию N1 Cup Car. Эта модификация имеет множество отличий от серийной модели. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Hyundai Avante N1 Cup Car создан для участия в гоночной моно-серии. Эти соревнования проходят в Южной Корее, Китае и США.

Hyundai Avante N 2024 Fullscreen
Седан построен на базе модели Hyundai Avante N
Фото: Hyundai

Спорткар получил более широкие шины и широкие крылья. Также новинка отличается новыми бамперами и массивным антикрылом сзади.

Также Hyundai Avante N1 Cup Car легче стандартной модели благодаря деталям из углеволокна. Помимо этого от задних сидений решили избавиться, а внутри появился каркас безопасности для защиты водителя.

Еще одним изменение стали новые колесные диски. Они изготовлены из легкого, но прочного материала.

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Стандартный Hyundai Avante N оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 280 л.с. и 392 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-сутпенчатой автоматической КПП или 6-ступенчатой "механикой".

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,3 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Ранее Фокус писал, что Hyundai разрабатывает новый среднеразмерный гибридный пикап.