Седан Hyundai Elantra отримав екстремальну спортивну версію для перегонів (фото)

Hyundai Avante N1 Cup Car отримав поліпшену підвіску, новий кузовний обвіс та інші поліпшення. Седан здатний швидше проходити повороти та розганятися по прямій.

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Седан Hyundai Elantra/Avante отримав перегонову версію N1 Cup Car. Ця модифікація має безліч відмінностей від серійної моделі. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Hyundai Avante N1 Cup Car створений для участі в перегоновій моносерії. Ці змагання проходять у Південній Кореї, Китаї та США.

Седан побудований на базі моделі Hyundai Avante N Фото: Hyundai

Спорткар отримав ширші шини та ширші крила. Також новинка вирізняється новими бамперами та масивним антикрилом ззаду.

Також Hyundai Avante N1 Cup Car легший за стандартну модель завдяки деталям з вуглеволокна. Крім цього задніх сидінь вирішили позбутися, а всередині з'явився каркас безпеки для захисту водія.

Ще однією зміною стали нові колісні диски. Вони виготовлені з легкого, але міцного матеріалу.

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Стандартний Hyundai Avante N оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 280 к.с. і 392 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною КПП або 6-ступінчастою "механікою".

Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,3 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

Раніше Фокус писав, що Hyundai розробляє новий середньорозмірний гібридний пікап.