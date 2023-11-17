Цена 7800$ и автоматическая КПП: представлен самый дешевый кроссовер Nissan (фото)

Nissan Magnite является самым дешевым кроссовером в Индии с автоматической коробкой передач. Новинка предлагается с двумя двигателями на выбор и большим количеством опций.

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В Индии поступил в продажу новый доступный кроссовер Nissan Magnite. Новинка получила экономный двигатель и доступна с автоматической коробкой передач. Об этом рассказали на сайте CarDekho.

Nissan Magnite получил дизайн в новом фирменном стиле бренда. Спереди расположены узкие фары и L-образные дневные ходовые огни. По центру установлена массивная решетка радиатора.

Сзади размещены компактные фонари. На бампере есть пластиковая защита.

Сзади расположены компактные фонари Фото: Nissan

В интерьере установлены 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и цифровая панель приборов. На выбор доступно несколько вариантов внутренней отделки.

В интерьере установлены два дисплея Фото: Nissan

В список оснащения входят поддержка Android Auto и Apple CarPlay, автоматический климат-контроль, две подушки безопасности, система помощи при движении на подъеме и камеры кругового обзора.

Nissan Magnite оснащен 1,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 72 л.с. и 96 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической или автоматической КПП.

Также за доплату доступен и 1,0-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 100 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Его можно заказать только с 5-ступенчатой "механикой".

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Nissan Magnite предлагается в пяти комплектациях. Версия ХЕ обойдется в 7800 долларов, а за топовую модификацию XV Premium придется заплатить 10 690 долларов.

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