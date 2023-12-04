Кросовери та позашляховики: названо найпопулярніші нові авто в Україні (фото)

Українці активно купують автомобілі підвищеної прохідності. У десятці моделей-лідерів авторинку — виключно кросовери та позашляховики.

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За листопад 2023 року українці придбали 5,4 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них була кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

До десятки моделей-лідерів авторинку України потрапили тільки кросовери та позашляховики. На ці авто припало 34% усіх продажів у листопаді.

Електрокросовер Volkswagen ID.4 посів друге місце Фото: Volkswagen

Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше кросовер Renault Duster: його обрали 355 покупців. Друге місце посідає електрокроссовер Volkswagen ID.4 (297 авто), а третє — Toyota RAV4 (252 шт.).

Замикають ТОП-5 Nissan Qashqai (204 авто) і рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (146 шт.). Примітно, що серед лідерів опинився і преміальний Mercedes-Benz GLE.

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Найпопулярніші автомобілі в Україні за листопад 2023 року:

Renault Duster — 355 проданих авто. Volkswagen ID.4 — 297 шт. Toyota RAV4 — 252 шт. Nissan Qashqai — 204 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 146 шт. Skoda Karoq — 140 шт. Mazda CX-5 — 128 шт. Skoda Kodiaq — 127 шт. Kia Sportage — 102 шт. Mercedes-Benz GLE — 102 шт.

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