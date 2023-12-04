Кросовери та позашляховики: названо найпопулярніші нові авто в Україні (фото)
Українці активно купують автомобілі підвищеної прохідності. У десятці моделей-лідерів авторинку — виключно кросовери та позашляховики.
За листопад 2023 року українці придбали 5,4 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них була кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
До десятки моделей-лідерів авторинку України потрапили тільки кросовери та позашляховики. На ці авто припало 34% усіх продажів у листопаді.
Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше кросовер Renault Duster: його обрали 355 покупців. Друге місце посідає електрокроссовер Volkswagen ID.4 (297 авто), а третє — Toyota RAV4 (252 шт.).
Замикають ТОП-5 Nissan Qashqai (204 авто) і рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (146 шт.). Примітно, що серед лідерів опинився і преміальний Mercedes-Benz GLE.
Найпопулярніші автомобілі в Україні за листопад 2023 року:
- Renault Duster — 355 проданих авто.
- Volkswagen ID.4 — 297 шт.
- Toyota RAV4 — 252 шт.
- Nissan Qashqai — 204 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 146 шт.
- Skoda Karoq — 140 шт.
- Mazda CX-5 — 128 шт.
- Skoda Kodiaq — 127 шт.
- Kia Sportage — 102 шт.
- Mercedes-Benz GLE — 102 шт.
Раніше Фокус розповідав про найбільш доступні кросовери з повним приводом в Україні.
Також ми писали про найдорожчий автомобіль на українському ринку.