Нові рекорди та цікаві тренди: яким був 2023 рік для українського авторинку

Для українського ринку другий рік повномасштабної війни виявився складним, але, водночас, окремі його сегменти продемонстрували рекордне зростання.

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Авторинок України навіть під час повномасштабної війни здатний здивувати. За 2023 рік у нашій країні вперше поставили на облік 275 тис. нових і старих легкових автомобілів. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Рекордне зростання і попит на преміум

Продажі нових авто в Україні продемонстрували рекордне зростання одразу на 60,6% порівняно з 2022 роком — реалізовано майже 61 тис. машин. Цікаво, що майже 42% із них (понад 25 тис.) придбали в столичному регіоні — Києві та Київській області. Приблизно 41 тис. машин купили фізичні особи, а 20 тис. — юридичні.

Renault Duster — найпопулярніша нова модель 2023 року Фото: Renault

Ще однією цікавою тенденцією 2023 року стало різке зростання (у 2 рази) попиту на авто преміум-класу. За даними інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting, частка цього сегменту на ринку досягла 20% (13,3 тис. авто) — це ще один рекорд.

У новому сегменті з великим відривом лідирує Toyota. Друге місце посідає Renault, а третє — Volkswagen.

ТОП 10 автобрендів в Україні за 2023 рік:

Toyota — 10 197 проданих авто (зростання 47%). Renault — 5 790 (+46%). Volkswagen — 5 627 (+147%). Skoda — 4 938 (+75%). BMW — 4 128 (+139%). Hyundai — 2 945 (+29%). Mercedes-Benz — 2 543 (+52%). Suzuki — 2 396 (+192%). Mazda — 2 252 (+237%). Nissan — 1 975 (+75%).

До трійки лідерів авторинку увійшов електромобіль Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Як і раніше, українці віддають перевагу кросоверам — на них припадає три чверті продажів. Найпопулярніші моделі — як і раніше Renault Duster і Toyota RAV4. Водночас, вперше в історії українського авторинку до трійки лідерів увійшов електрокар — Volkswagen ID.4.

Найпопулярніші авто в Україні за 2023 рік:

Renault Duster — 5 445 проданих авто. Toyota RAV4 — 2 934. Volkswagen ID.4 — 2 655. Mazda CX-5 — 1 647. Hyundai Tucson — 1 494. Toyota Land Cruiser Prado — 1 480. Suzuki Vitara — 1 308. Skoda Kodiaq — 1 307. Skoda Octavia — 1 293. Toyota Camry — 1 221.

Істотне зростання також було зазначено в сегменті нових вантажних авто (11,3 тис. шт., +65%) і автобусів (1 701 шт., +86%).

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Прогнозоване падіння в уживаному сегменті

Продажі вживаних авто в Україні, навпаки, впали одразу на 45% — першу реєстрацію пройшли 214,4 тис. машин. Втім, це легко пояснюється тим, що у 2022 році на кілька місяців скасували плату за розмитнення авто, що призвело до буму на ринку. Незважаючи на це, старих машин все одно продають більше, ніж нових.

Як і раніше, найбільшим попитом серед українців користуються вживані Volkswagen, Renault, Skoda та Nissan.

Volkswagen Golf лідирує у вживаному сегменті Фото: Volkswagen

Найбільш продавані вживані авто в Україні за 2023 рік:

Volkswagen Golf — 16 123 шт. Renault Megane — 14 392 шт. Skoda Octavia — 10 261 шт. Volkswagen Passat — 8 543 шт. Nissan Leaf — 5 190 шт. Ford Focus — 4 646 шт. Nissan Qashqai — 4 339 шт. Volkswagen Touran — 4 181 шт. Volkswagen Tiguan — 4 075 шт. Audi A4 — 3 940 шт.

Електромобілі популярні як ніколи

Найбільше зростання продемонстрували продажі електромобілів — вони збільшилися одразу в 2,8 рази. Блекаути не злякали українців і було продано 37,8 тис. електрокарів — це абсолютний рекорд для нашої країни. Цікаво, що 20% з них — нові.

Тренд 2023 року — китайські електромобілі, які привозять як новими, так і вживаними. 81% авто з Китаю в Україні за 2023 рік — електрокари. Важливо, що здебільшого везуть не моделі місцевих виробників, а зібрані в Піднебесній Volkswagen і Honda.

Nissan Leaf залишається найпопулярнішим електрокаром в Україні Фото: Фокус

Утім, лідерство в сегменті все ж зберіг Nissan Leaf, хоча Volkswagen ID.4 наблизився до нього.

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Найпопулярніші електромобілі в Україні за 2023 рік:

Nissan Leaf — 5 228 проданих авто (нових і вживаних). Volkswagen ID.4 — 4 395. Tesla Model 3 — 3 291. Volkswagen e-Golf — 3 273. Tesla Model Y — 2 217.

55% опитаних представників автогалузі вважають 2023 рік успішним Автобізнес прогнозує збереження поточної ситуації на ринку у 2024 році

Хоча 2023 рік і виявився складним, автобізнес усе ж оцінив його, скоріше, позитивно. Опитування представників галузі, проведене компанією "АвтоНова-Д", показало, що 55% респондентів вважають його успішним, а невдалим — тільки 31%. На 2024 рік 46% опитаних прогнозують збереження поточної ситуації, а 33% — вважають, що очікується невелике зростання.

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