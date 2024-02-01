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Свежий дизайн и гибридная установка: представлен новый Toyota Hilux 2024 (фото)

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Фото: Toyota | Пикап Toyota Hilux прошел уже третье обновление

Пикап Toyota Hilux изменился внешне и богаче оснащен. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями модели предложен и экономичный гибрид.

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В Австралии презентовали новый Toyota Hilux. Пикап прошел оуже третье обновление и поступит в продажу с марта. На австралийском рынке цена Toyota Hilux составит от 17 280 до 48 500 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского производителя.

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У авто изменена передняя часть
Фото: Toyota

Пикап Toyota Hilux 2024 узнается по новым фарам, решетке радиатора и переднему бамперу, причем их дизайн разнится, в зависимости от версии модели. Кроме того, откидной задний борт кузова дополнили амортизаторами.

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Салон Toyota Hilux 2024 не изменился, то расширена комплектация пикапа. Теперь во всех версиях есть парктроник, а базовый гибрид получил бесключевой доступ и двухзонный климат-контроль. Топовая версия модели обзавелась беспроводной зарядкой для смартфонов.

Новый Toyota Hilux в разных странах оснащают 2,7-литровой бензиновой шестеркой на 160 л. с., а также турбодизелями объемом 2,4 л (150 л. с.) и 2,8 л (204 и 224 л. с.).

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Комплектация пикапа расширена
Фото: Toyota

204-сильная версия доступна с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Она кратковременно добавляет 16 л. с. и снижает расход топлива до примерно 7 л/100 км в смешанном цикле. А вскоре должен появиться и электромобиль Toyota Hilux.

Ранее Фокус рассказывал про недорогой китайский электропикап JAC мощностью свыше 300 сил.

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