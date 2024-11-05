300 сил і повний привід: представлено яскравий спорткар Toyota (фото)

Нова Toyota GR86 Rally Legacy оснащена 300-сильним турбомотором та повним приводом. Купе полегшили та встановили антикрило і спортивні сидіння.

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До тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі підготували особливий варіант купе Toyota GR86, названий Rally Legacy. Спорткар доопрацювали в ралійному стилі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ззаду встановили антикрило Фото: Toyota

Toyota GR86 отримала силовий агрегат від зарядженого хетчбека GR Corolla. Купе оснастили 1,6-літровим трициліндровим турбомотором на 300 к. с. і 470 Н∙м, а також і системою повного приводу. Примітно, що встановили гоночну секвентальну КПП.

У салоні з'явилися спортивні крісла та каркас безпеки Фото: Toyota

Оскільки моторний відсік купе Toyota GR86 доволі компактний, то довелося змінити інтеркулер та виготовити для авто новий передній підрамник.

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Дизайн спорткара змінили в дусі ралійного купе Toyota Celica GT-Four 90-х років. Він отримав додаткову оптику і велике антикрило. До того ж, встановлені білі 18-дюймові диски із шинами Michelin, та й забарвлення таке ж, як у знаменитого предка.

Під капотом встановлено 300-сильний турбомотор Фото: Toyota

Із салону спорткара прибрали оздоблення та шумоізоляцію, а натомість встановили спортивні крісла та кермо Sparco. Також тюнінг Toyota GR86 включає каркас безпеки.

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