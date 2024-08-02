Конкурент VW Golf R і Subaru WRX: представили найшвидшу і найдорожчу Toyota Corolla (фото)

Toyota GR Corolla — повнопривідний заряджений хетчбек із 300-сильним турбомотором. Автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 5 секунд.

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У США дебютувала нова Toyota GR Corolla 2025. Екстремальний заряджений хетчбек пройшов модернізацію і надійде в продаж із зими. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

Toyota GR Corolla не дуже змінилася зовні. Хетчбек отримав змінений передній бампер, який покращує аеродинаміку та охолодження двигуна. Також встановлені інакші 18-дюймові диски з шинами Michelin Pilot Sport 4. Авто зберігає агресивний обвіс та розширені крила.

Двигун зарядженого хетчбека став більш тяговитим Фото: Toyota

Салон Toyota GR Corolla не зазнав змін. У оздобленні використана алькантара, а педалі прикрашені металічними накладками. Встановлені спортивні кермо і крісла.

Лінійку моделі поповнив топовий варіант Premium Plus. Він оснащений карбоновим дахом та проекцією на лобове скло.

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1,6-літровий турбомотор доопрацювали: він, як і раніше, розвиває 300 к. с., проте крутний момент зріс до 400 Нм. Розгін до 100 км/год займає приблизно 5 с. Крім того, віднині Toyota GR Corolla можна обрати не лише з 6-ступінчастою механічною КПП, але й з 8-ступінчастим автоматом.

Салон Toyota GR Corolla не зазнав змін Фото: Toyota

Нова Toyota GR Corolla отримала самоблокувальні диференціали Torsen уже в базовій версії. Також суттєво доопрацьована підвіска повнопривідного хетчбека.

Ціна Toyota GR Corolla 2025 становить від 37 635 до 46 275 доларів. Найшвидша і надорожча Toyota Corolla кине виклик Volkswagen Golf R та Subaru WRX.

До речі, недавно дебютував недорогий спортивний кросовер Toyota за $16 000.

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