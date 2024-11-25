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Авто

Электромобиль Tesla после ДТП превратили в яркий спорткар (видео)

Тюнинг Tesla, Tesla Roadster, Tesla Model 3, Tesla Roadster, Tesla Model 3
Фото: скриншот / YouTube | Tesla Model 3 превратили в стильный спорткар

Разбитая Tesla Model 3 стала основой для оригинального спортивного купе. Электромобиль очень напоминает будущий спорткар Tesla Roadster.

В США создали впечатляющее купе Tesla. Над проектом работали два с половиной года. Об авто рассказал в видео на Youtube его создатель — тюнер и блогер Cyber Hooligan.

Американец решил создать свой вариант Tesla Roadster, ведь эту модель никак не могут запустить в производство. Для доработки он выбрал разбитый в ДТП седан Tesla Model 3 в заряженной версии Performance. Проект получил название CyberRoadster.

Тюнинг Tesla, Tesla Roadster, Tesla Model 3, Tesla Roadster, Tesla Model 3 Fullscreen
Над проектом работали два с половиной года
Фото: скриншот / YouTube

Тюнер фактически с нуля создал кузов купе, ведь от донора остались только передние двери. Купе Tesla стало значительно ниже и отличается агрессивным рубленым дизайном с расширенными крыльями.

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Фары соединили диодной полосой, а капот стал рельефным. Кроме того, авто получило обвес, 20-дюймовые диски Rohana RC7 и задний спойлер. В будущем Cyber Hooligan планирует переделать салон Tesla.

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Электрокар оснащен 510-сильной установкой
Фото: скриншот / YouTube

Тюнинг Tesla Model 3 не изменил силовую установку седана. Электрокар оснащен двумя моторами общей мощностью 510 сил и способен разогнаться до сотни за 3,1 с.

Кстати, недавно украинские мастера презентовали в Лас-Вегасе оригинальный кабриолет Tesla Model 3.

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