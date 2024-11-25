Електромобіль Tesla після ДТП перетворили на яскравий спорткар (відео)

Розбита Tesla Model 3 стала основою для оригінального спортивного купе. Електромобіль дуже нагадує майбутній спорткар Tesla Roadster.

У США створили вражаюче купе Tesla. Над проєктом працювали два з половиною роки. Про авто розповів у відео на Youtube його творець — тюнер та блогер Cyber Hooligan.

Американець вирішив створити свій варіант Tesla Roadster, адже цю модель ніяк не можуть запустити у виробництво. Для доопрацювання він обрав розбитий у ДТП седан Tesla Model 3 у зарядженій версії Performance. Проєкт отримав назву CyberRoadster.

Над проєктом працювали два з половиною роки Фото: скриншот / YouTube

Тюнер фактично з нуля створив кузов купе, адже від донора залишилися тільки передні двері. Купе Tesla стало значно нижчим та вирізняється агресивним рубаним дизайном із розширеними крилами.

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Фари з’єднали діодною смугою, а капот став рельєфним. Крім того, авто отримало обвіс, 20-дюймові диски Rohana RC7 та задній спойлер. У майбутньому Cyber Hooligan планує переробити салон Tesla.

Електрокар оснащений 510-сильною установкою Фото: скриншот / YouTube

Тюнінг Tesla Model 3 не змінив силову установку седана. Електрокар оснащений двома моторами загальною потужністю 510 сил і здатен розігнатися до сотні за 3,1 с.

До речі, нещодавно українські майстри презентували у Лас-Вегасі оригінальний кабріолет Tesla Model 3.

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