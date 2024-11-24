На продаж виставили "найстрашніше" американське авто (фото)

Купе Pontiac Firebird 1995 року отримало дуже дивний тюнінг. Його дизайн став значно агресивнішим, а у салоні з'явилися спортивні сидіння.

У Нью-Йорку продається дуже незвичний Pontiac Firebird 1995 року. Американський спорткар отримав оригінальний і суперечливий тюнінг. Про це повідомляє сайт Carsoops.

Ззаду встановили антикрило Фото: Craigslist

Власник своїми силами докорінно переробив купе Pontiac Firebird. Його дизайн став агресивним і навіть моторошним. Спорткар отримав нові передню та задню частину в рубаному стилі.

Також встановили велике антикрило та чотири круглі фари. Крила купе суттєво розширили, а капот замінили. Заднє вікно стало значно меншим. Примітно, що боковини прикрасили логотипами Ferrari.

У салоні з'явилися спортивні крісла Фото: Craigslist

Салон Pontiac Firebird 1995 року зазнав менших змін. Там встановили спортивні ковшеподібні сидіння, а також додали вставки "під карбон".

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Тюнінг Pontiac Firebird не зачепив силовий агрегат. Купе оснащене стандартним 3,4-літровим V6 потужністю 160 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП.

Передня частина стала агресивнішою Фото: Craigslist

Пробіг 29-річного Pontiac Firebird становить 236 000 км і власник стверджує, що авто в гарному стані. Незвичний спорткар оцінили в 5400 доларів.

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