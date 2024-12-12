Податкова масово перевіряє українців: хто може отримати штраф

Тільки в листопаді було в ДПС донараховано штрафів на 47,3 млн грн.

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У 2024 році українські правоохоронні органи провели понад 7 000 контрольних покупок в Інтернеті, щоб виявити випадки продажу товарів без реєстрації або видачі чека. За підсумками перевірок було нараховано штрафи на суму 106,6 млн грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

У листопаді було донараховано штрафів на суму 47,3 млн грн, зазначив він. За словами народного депутата, наведення порядку у сфері інтернет-торгівлі є одним із пріоритетів Державної податкової служби (ДПС). Отже, можна очікувати продовження подібних контрольних закупівель.

"Звертаю особливу увагу на тих, хто, попри очевидну небезпеку, продовжує реалізовувати товари в мережі інтернет без реєстрації або уникаючи видачі чеку, на те, що протягом 2024 року здійснено 7 221 контрольну закупівлю через інтернет. Донараховано штрафів на суму 106,6 млн грн, з них 47,3 млн грн — у листопаді. Робота з наведення порядку в інтернет-торгівлі є пріоритетом ДПС. Дотримуйтесь законодавства та працюйте спокійно", — йдеться в повідомленні.

Водночас Гетманцев зазначив, що з початку року обсяг легальної торгівлі зріс на 34,1%. Що становило 105,6 млрд грн.

"Водночас у листопаді обсяг розрахункових операцій зріс на 5,2% порівняно з жовтнем, досягнувши 415,9 млрд грн (у січні — 310,24 млрд грн). Щоденна сума розрахункових операцій зросла з 10 млрд грн у січні до 13,9 млрд грн у листопаді", — розповів він.

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