"Было бы неуместно": в Белом доме объяснили, почему не объявили взаимные пошлины для РФ (видео)

Новые пошлины президента США Дональда Трампа не коснулись Российской Федерации. Директор Национального экономического совета США Кевин Гассет объяснил это тем, что Штаты не хотели "смешивать" этот вопрос с мирными переговорами и выкладывать на стол новые пошлины для Москвы посреди процесса переговоров.

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Об этом Кевин Гассет сказал 6 апреля в интервью ABC News.

Директор Национального экономического совета США Кевин Гассет ответил, почему Трамп не ввел пошлины для РФ. На видео с 7:30.

На вопрос, почему Россию не внесли в перечень стран, для которых устанавливаются взаимные пошлины, Гассет ответил, что Трамп решил не смешивать вопросы торговли и мирных переговоров по завершению российско-украинской войны.

"Очевидно, что продолжаются переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти две проблемы. Это не означает, что к России будут относиться совсем иначе, чем к любой другой стране, но Россия является одной из немногих стран, на которые не распространяются эти новые тарифы", — ответил директор Национального экономического совета.

По его словам, "вбрасывать что-то новое" посреди переговорного процесса, который влияет на жизнь многих американцев, украинцев и россиян, "было бы неуместно".

Ведущий уточнил, признают ли в Белом доме, что РФ не будет платить никаких новых пошлин, тогда как многие союзники США, включая Европу, Канаду и Мексику, будут платить больше.

"Россия находится в разгаре переговоров по миру, который действительно влияет на тысячи и тысячи жизней людей, и это то, на чем сейчас сосредоточен президент Трамп", — сказал Гассет.

Дональд Трамп не объявил новые пошлины для РФ

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил взаимные пошлины для государств по всему миру и минимальный базовый тариф 10%, однако РФ не была включена в перечень.

Для товаров из Украины была установлена общая пошлина в размере 10%.

Представитель Белого дома на условиях анонимности объяснял The New York Times, что для России, Северной Кореи, Кубы и Беларуси не ввели новые пошлины, потому что "они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами" и объявленные в отношении них ранее санкции "делают невозможным любую полноценную торговлю".

Французское издание Le Monde на основании выводов аналитического центра Les Décodeurs посчитало, какими должны были бы быть пошлины Трампа для Москвы. По данным журналистов, несмотря на санкции между США и РФ все же сохраняется торговля, и если бы в администрации Трампа вспомнили об этом, Кремль получил бы тарифы на уровне 42%.

Напомним, министр торговли США Говард Лутник 6 апреля объяснил, почему Трамп ввел пошлины для пингвинов. По его словам, тарифы для необитаемых островов Херд и Макдональд, где живут только пингвины, ввели, чтобы не позволить другим странам воспользоваться ими как "мостиком" для обхода ограничений.