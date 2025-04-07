"Було б недоречно": у Білому домі пояснили, чому не оголосили взаємні мита для РФ (відео)

Нові мита президента США Дональда Трампа не торкнулися Російської Федерації. Директор Національної економічної ради США Кевін Гассет пояснив це тим, що Штати не хотіли "змішувати" це питання з мирними перемовинами та викладати на стіл нові мита для Москви посеред процесу переговорів.

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Про це Кевін Гассет сказав 6 квітня в інтерв'ю ABC News.

Директор Національної економічної ради США Кевін Гассет відповів, чому Трамп не запровадив мита для РФ. На відео з 7:30.

На запитання, чому Росію не внесли до переліку країн, для яких встановлюються взаємні мита, Гассет відповів, що Трамп вирішив не змішувати питання торгівлі та мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни.

"Очевидно, що тривають переговори з Росією та Україною, і я думаю, що президент прийняв рішення не змішувати ці дві проблеми. Це не означає, що до Росії ставитимуться зовсім інакше, ніж до будь-якої іншої країни, але Росія є однією з небагатьох країн, на які не поширюються ці нові тарифи", — відповів директор Національної економічної ради.

За його словами, "вкидати щось нове" посеред переговорного процесу, який впливає на життя багатьох американців, українців і росіян, "було б недоречно".

Ведучий уточнив, чи визнають у Білому домі, що РФ не сплачуватиме жодних нових мит, тоді як багато союзників США, включно з Європою, Канадою та Мексикою, платитимуть більше.

"Росія перебуває в розпалі переговорів щодо миру, який справді впливає на тисячі й тисячі життів людей, і це те, на чому зараз зосереджений президент Трамп", — сказав Гассет.

Дональд Трамп не оголосив нові мита для РФ

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив взаємні мита для держав по всьому світу та мінімальний базовий тариф 10%, однак РФ не була включена до переліку.

Для товарів з України було встановлено загальне мито в розмірі 10%.

Представник Білого дому на умовах анонімності пояснював The New York Times, що для Росії, Північної Кореї, Куби та Білорусі не запровадили нові мита, бо "вони вже стикаються з надзвичайно високими тарифами" та оголошені щодо них раніше санкції "унеможливлюють будь-яку повноцінну торгівлю".

Французьке видання Le Monde на підставі висновків аналітичного центру Les Décodeurs порахувало, якими мали б бути мита Трампа для Москви. За даними журналістів, попри санкції між США і РФ все ж зберігається торгівля, і якби в адміністрації Трампа згадали про це, Кремль отримав би тарифи на рівні 42%.

Нагадаємо, міністр торгівлі США Говард Лутнік 6 квітня пояснив, чому Трамп ввів мита для пінгвінів. За його словами, тарифи для безлюдних островів Херд і Макдональд, де мешкають лише пінгвіни, запровадили, щоб не дозволити іншим країнам скористатися ними як "містком" для обходу обмежень.