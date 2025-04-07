У Білому домі пояснили, чому Трамп ввів мита для пінгвінів, — CNN

На тлі численних мемів, які сколихнули мережу після новин про введення президентом США Дональдом Трампом мит щодо островів Херд і Макдональд, де мешкають лише пінгвіни, у Білому домі довелося прокоментувати ситуацію та пояснити логіку таких дій.

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Про раціональність "оголошення тарифної війни пінгвінам" розповів міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомило видання CNN 6 квітня.

"Якщо залишити щось поза списком, то держави, які намагаються в основному арбітрувати Америку, потрапляють до нас на ринок через ці країни", — розповів він, маючи на увазі можливий обхід тарифів через такі території, як острови Херд і Макдональд.

Лутнік пояснив ці дії прикладом Китаю, щодо якого США ввели мита ще кілька років тому.

"Президент запровадив тарифи проти Китаю, так, у 2018 році. І тоді Китай почав робити те, що вони почали робити, вони почали йти через інші країни до Америки", — зазначив посадовець.

За його словами, якби Трамп не запровадив мита щодо навіть цих безлюдних островів з пінгвінами, цим би скористалися інші країни, яких торкнулася тарифна війна. Острови могли стати своєрідним "містком" для того, щоб обходити обмеження, навіть попри те, що там немає жодної людини.

Також Лутнік прокоментував інформацію щодо того, що американський президент міг скористатися допомогою ШІ для створення переліку країн, на які США накладуть нові мита, яка поширилася у мережі напередодні. На це він заперечив, зауваживши, що "багато країн не були включені" до цього списку.

Нові мита Трампа спричинили хвилю мемів у мережі

3 квітня стало відомо, що нові мита США торкнулися безлюдних островів Херд і Макдональд, де буквально немає людей, а мешкають лише пінгвіни. З'ясувалося, що ці території розташовані в Індійському океані між Африкою та Антарктидою й належать Австралії.

Ця новина сколихнула мережу хвилею мемів — долучилися до створення жартів традиційно українці. На просторах інтернету писали, що пінгвіни пообіцяли "дати потужну відповідь" на дії Трампа, а також "готові продемонструвати незламність".

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався, скільки грошей втратили найбагатші люди світу через мита Трампа. Про це стало відомо 5 квітня.

Також з'ясувалося, що через мита Трампа подорожчає гардероб першої леді США — Меланії Трамп. Про це Фокус писав 5 квітня.