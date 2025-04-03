Мита Трампа: українці відреагували мемами про пінгвінів і "тумбочку" (фото)

2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив "взаємні мита" для країн по всьому світу. Українці традиційно відреагували мемами на гучну подію.

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Фокус зібрав найяскравіші реакції мережі.

Зокрема, користувачі пригадали "крилату" фразу президента Білорусі Олександра Лукашенка з 2022 року. Тоді політик сказав, що "покаже, звідки на Білорусь готувався напад". Тепер Трамп "вирішив" показати, звідки хотіли атакувати американську економіку.

Фото: соцмережі

Окрім цього, президент США "оподаткував" пінгвінів, що стало приводом для низки мемів.

До списку нових мит Трампа увійшли острови Херд та Макдональд — ці території розташовані в Індійському океані між Африкою та Антарктидою й належать Австралії. Обидва острови вважаються безлюдними. Тут мешкає велика популяція пінгвінів, і уряд Австралії визначає їх як "одну з найменш порушених антропогенним впливом територій у світі".

Тому українці пожартували, що перед введенням нових тарифів до пінгвінів їздив віцепрезидент США Джей Ді Венс та казав їм, що тварини не подякували американському уряду, натякаючи на діалог у Білому домі 28 лютого, коли з таким ж запитанням політик звернувся до Володимира Зеленського.

Фото: соцмережі

Зокрема, користувачі мережі наголосили, що пінгвіни просто провалили комунікацію з адміністрацією Трампа, тому отримали нові мита.

"Пінгвіни пообіцяли дати потужну та рішучу відповідь на мита Трампа, а ще готові продемонструвати свою незламність", — пишуть українці.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Зокрема, українці звернули увагу на те, що в списку нових тарифів немає Росії. Втім, як відомо, Трамп не встановлював "взаємні мита" для РФ, Білорусі, Куби та Північної Кореї, адже вони вже перебувають під санкційними обмеженнями США, що унеможливлює повноцінну торгівлю з цими країнами.

Фото: соцмережі

Ба більше, уважні користувачі мережі підкреслили, що список складений і не за алфавітом, і не за відсотками.

Фото: соцмережі

Також жартували про те, що Трамп насправді продемонстрував ціни на напівфабрикати.

Фото: соцмережі

А один користувач мережі сказав, що президент США вчився і бізнесу, і політиці за допомогою журналу "Крокодил".

Фото: соцмережі

Не забули і про експрезидента України Віктора Януковича та його фразу про "тумбочку".

Фото: соцмережі

Зокрема, українці уявили як Трамп запитує, чи не втомилися американці від перемог. Втім, якраз після його виступу фондовий ринок почав подати.

Як пише CNN, фондові ф’ючерси в США показали значне падіння після заяви Дональда Трампа про введення "взаємних мит". Біржові фонди (ETF), що відстежують основні ринкові індекси, також зафіксували зниження.

Ба більше, на товарних ринках зафіксовано різке зростання цін на золото.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на нові мита президента США Дональда Трампа. За її словами, "наслідки будуть жахливими для мільйонів людей у всьому світі", а особливо для тих країн, для яких ввели тарифи.

Також Фокус писав про те, що народний депутат Ярослав Железняк розповів, що нові мита президента Дональда Трампа не сильно вплинуть на Україну. За словами політика, наш експорт у США навіть не дотягує до мільярда і 2% від всього, що ми кудись експортуємо.