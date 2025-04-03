Живуть лише пінгвіни: нові мита Трампа стосуються декількох майже безлюдних островів

Президент США Дональд Трамп 2 квітня запровадив широкомасштабні мита проти багатьох країн світу. Вони торкнулися кілька здебільшого безлюдних територій, де практично немає жодної торгівлі.

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Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що до списку увійшли острови Херд та Макдональд — ці території розташовані в Індійському океані між Африкою та Антарктидою й належать Австралії. Вони не відчують на собі вплив мита, оскільки обидва острови вважаються безлюдними. На островах мешкає велика популяція пінгвінів, і уряд Австралії визначає їх як "одну з найменш порушених антропогенним впливом територій у світі".

Херд та Макдональд

До списку також увійшли невеликий острів Норфолк у південній частині Тихого океану та незаселене місце у Північному Льодовитому океані під назвою Ян-Маєн, частина норвезької території разом з островами Шпіцберген недалеко від Північного полюса.

Шпіцберген

"Я не зовсім впевнений, що острів Норфолк є торговим конкурентом гігантської економіки Сполучених Штатів, але це просто показує і підтверджує той факт, що жодна територія не має винятку", — заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Острів Норфолк

Населення Шпіцбергену становить трохи менш як 3000 осіб. Острів Ян-Маєн вважається безлюдним — там знаходяться тільки 18 осіб, які тимчасово працюють там у військовій та метеорологічній службі Норвегії.

З тарифами зіткнеться також острів Токелау поблизу Нової Зеландії. Там проживає менше ніж 2000 осіб.

Острів Токелау

Крім цього, у списку опинилася Британська територія в Індійському океані — група майже безлюдних островів без постійного населення. Виняток становить лише спільна військова база США та Великобританії на острові Дієго-Гарсія.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження "взаємних мит" для держав усього світу. Про це він оголосив під час своєї промови, показавши відповідну таблицю з розмірами взаємних тарифів.

На нові мита відреагувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, "наслідки будуть жахливими для мільйонів людей у всьому світі", а особливо для тих країн, для яких ввели більші мита. Ціни майже одразу зростуть на багато продуктів.