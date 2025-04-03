Пошлины Трампа: украинцы отреагировали мемами про пингвинов и "тумбочку" (фото)

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел "взаимные пошлины" для стран по всему миру. Украинцы традиционно отреагировали мемами на громкое событие.

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Фокус собрал самые яркие реакции сети.

В частности, пользователи вспомнили "крылатую" фразу президента Беларуси Александра Лукашенко из 2022 года. Тогда политик сказал, что "покажет, откуда на Беларусь готовилось нападение". Теперь Трамп "решил" показать, откуда хотели атаковать американскую экономику.

Фото: соцмережі

Кроме этого, президент США "обложил налогом" пингвинов, что стало поводом для ряда мемов.

В список новых пошлин Трампа вошли острова Херд и Макдональд — эти территории расположены в Индийском океане между Африкой и Антарктидой и принадлежат Австралии. Оба острова считаются необитаемыми. Здесь обитает большая популяция пингвинов, и правительство Австралии определяет их как "одну из наименее нарушенных антропогенным воздействием территорий в мире".

Поэтому украинцы пошутили, что перед введением новых тарифов к пингвинам ездил вице-президент США Джей Ди Вэнс и говорил им, что животные не поблагодарили американское правительство, намекая на диалог в Белом доме 28 февраля, когда с таким же вопросом политик обратился к Владимиру Зеленскому.

Фото: соцмережі

В частности, пользователи сети отметили, что пингвины просто провалили коммуникацию с администрацией Трампа, поэтому получили новые пошлины.

"Пингвины пообещали дать мощный и решительный ответ на пошлины Трампа, а еще готовы продемонстрировать свою несокрушимость", — пишут украинцы.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

В частности, украинцы обратили внимание на то, что в списке новых тарифов нет России. Впрочем, как известно, Трамп не устанавливал "взаимные пошлины" для РФ, Беларуси, Кубы и Северной Кореи, ведь они уже находятся под санкционными ограничениями США, что делает невозможным полноценную торговлю с этими странами.

Фото: соцмережі

Более того, внимательные пользователи сети подчеркнули, что список составлен и не по алфавиту, и не по процентам.

Фото: соцмережі

Также шутили о том, что Трамп на самом деле продемонстрировал цены на полуфабрикаты.

Фото: соцмережі

А один пользователь сети сказал, что президент США учился и бизнесу, и политике с помощью журнала "Крокодил".

Фото: соцмережі

Не забыли и об экс-президенте Украины Викторе Януковиче и его фразе о "тумбочке".

Фото: соцмережі

В частности, украинцы представили как Трамп спрашивает, не устали ли американцы от побед. Впрочем, как раз после его выступления фондовый рынок начал подать.

Как пишет CNN, фондовые фьючерсы в США показали значительное падение после заявления Дональда Трампа о введении "взаимных пошлин". Биржевые фонды (ETF), отслеживающие основные рыночные индексы, также зафиксировали снижение.

Более того, на товарных рынках зафиксирован резкий рост цен на золото.

Фото: соцмережі

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на новые пошлины президента США Дональда Трампа. По ее словам, "последствия будут ужасными для миллионов людей во всем мире", а особенно для тех стран, для которых ввели тарифы.

Также Фокус писал о том, что народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что новые пошлины президента Дональда Трампа не сильно повлияют на Украину. По словам политика, наш экспорт в США даже не дотягивает до миллиарда и 2% от всего, что мы куда-то экспортируем.