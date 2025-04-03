Пошлины Трампа: как повышение тарифов повлияет на Украину, — нардеп (фото)

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что новые пошлины президента Дональда Трампа не сильно повлияют на Украину. По словам политика, наш экспорт в США даже не дотягивает до миллиарда и 2% от всего, что мы куда-то экспортируем.

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Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале 3 апреля.

Железняк отметил, что экспорт Украины в США пока только 2% (не дотягивает до миллиарда), поэтому пошлины Трампа не сильно ударят по нам.

Между тем США в Украину завозят почти на 3 млрд, в 5 раз больше. По словам нардепа, мы получили "лайт" тариф только в 10%.

Больше всего Украина экспортировала металлургическую продукцию, но на нее и так с марта тариф 25% (на сталь и алюминий).

"Еще трубы, но там тоже тариф уже есть + антидемпинг", — добавил Железняк.

В частности, примерно треть экспорта составляют аграрная и пищевая продукции. Здесь тоже и так ожидали новый тариф с апреля.

"Ну поэтому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это же не 54% как у Китая)", — подчеркнул депутат.

Ярослав Железняк рассказал, как новые пошлины Трампа повлияют на Украину Фото: скріншот

Кроме этого, Ярослав Железняк раскрыл "маленький нюанс": ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы.

"И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок", — отметил политик.

Трамп ввел новые пошлины

"2 апреля 2025 года запомнят как день возрождения промышленности США, возвращения судьбы Америки и начала ее нового богатства", — сказал президент США.

Впрочем, как пишет CNN, фондовые фьючерсы в США показали значительное падение после заявления Дональда Трампа о введении "взаимных пошлин". Биржевые фонды (ETF), отслеживающие основные рыночные индексы, также зафиксировали снижение.

Более того, на товарных рынках зафиксирован резкий рост цен на золото.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на новые пошлины президента США Дональда Трампа. По ее словам, "последствия будут ужасными для миллионов людей во всем мире", а особенно для тех стран, для которых ввели большие пошлины.

Также Фокус писал о том, что Трамп не устанавливал "взаимные пошлины" для этих РФ, Беларуси, Кубы и Северной Кореи, ведь они находятся под санкционными ограничениями США, что делает невозможным полноценную торговлю с этими странами.