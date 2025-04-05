Нові мита як удар по сімейному бюджету: як тепер подорожчає гардероб Меланії Трамп, — ЗМІ

Перша леді США любить одяг й взуття від європейських дизайнерів — її гардероб наповнений речами від Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Burberry та інших люксових брендів. Однак, за підрахунками журналістів, після запровадження нових мит США на цю розкіш доведеться витрачати ще більше.

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Як може змінитись ціна на речі, в яких Меланія Трамп виходить на публіку, 5 квітня підрахували у ТСН.

Найславетніші доми моди й штаб-квартири найвідоміших брендів розташовані в європейських столицях — Парижі, Лондоні, Мілані й Мадриді. Гардероб американської першої леді складають дорогі й часто ексклюзивні речі. Лише сумок Birkin, за даними ЗМІ, вона має на 200 тисяч доларів, і усі вони були вироблені в Європі.

На 79-й щорічній вечері, присвяченій пам’яті Фонду Альфреда Е. Сміта, у жовтні 2024 року Трамп показалася у сукні-жакеті від Dolce & Gabbana. Нині його ціна — 6 549 доларів, але нові мита США підвищать вартість на 20% — до 7 914 доларів.

Вищезгадана річ на сайті бренду Фото: ТСН

На прийом Національної асоціації губернаторів у Білому домі в лютому вже цього року обраниця республіканця одягла блузу від того ж бренду. Нині вона коштує 650 доларів, але може подорожчати до 780.

Вищезгадана річ у продажі онлайн Фото: ТСН

На виступ чоловіка у штабі у Вест-Палм-Біч у листопаді минулого року Трамп одягла костюм від Dior. Вартість лише жакету становить 4 300 доларів, але може зрости до 5 160.

Вищезгадана річ на сайті бренду Фото: ТСН

Улюблені туфлі дружини президента США — човники від Christian Louboutin, і їх виробляють у Франції. Трамп має цілу колекцію таких, і кожна наступна пара може обходитись їй у 1 014 доларів замість 845.

Вищезгадана річ на сайті бренду Фото: ТСН

Речі британського бренду Burberry можуть подорожчати на 10% замість 20%. Тоді улюблені тренчі, яких у першої леді кілька, зростуть у ціні приблизно на 299 доларів. Тренч, схожий на той, в якому виходила у світ Трамп, нині коштує 2 990 доларів. З урахування нових мит вартість може збільшитись до 3 289.

Вищезгадана річ на сайті бренду Фото: ТСН

У підсумку лише на п’ять речей з гардероба дружини Дональду Трампу доведеться витратити додатково 5 767 доларів.

Нагадаємо, на інавгурацію Дональда Трампа Меланія одягла пальто від Adam Lippes і капелюх від Eric Javits. На балу вона з’явилась у довгій, струмливій білій сукні без бретелей з розрізом до стегна і чорним оздобленням, що обвиває ліф. Дизайнер Ерве П'єр пояснив, що це символізує стрічку, яка обвиває букет.

У Bloomberg інформували, що через нові мита Трампа 500 найзаможніших людей планети втратили в сумі $208 мільярдів. Відбулося найбільше падіння акцій з початку пандемії COVID-19.