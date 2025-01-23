Що не так з образом Меланії Трамп, у якому вона була на інавгурації президента США

Персональний стиліст Аліна Чугай спеціально для Фокуса розповіла про знакові образи 54-річної першої леді США Меланії Трамп під час інавгурації її чоловіка.

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Інавгураційні образи Меланії Трамп знову опинилися в центрі уваги. Перша леді США обрала для офіційних заходів два вбрання, які викликали суперечливі реакції. Стилістка Аліна Чугай спеціально для Фокуса пояснила прихований сенс цих луків і розповіла, чому її бальна сукня викликала особливий резонанс. Вона підкреслила, що вбрання перших осіб держави рідко бувають випадковими, особливо в такі важливі моменти.

"Люди діляться на дві категорії: 1) тих, хто вважає, що одяг перших осіб держав, не несе ніякого сенсу. "Та це просто модно", "та їй/йому просто так подобається" тощо; 2) і тих, хто впевнений, що одяг цих осіб завжди ретельно продумують не тільки з погляду доречності (етикету, обставин тощо), а й із погляду невербального посилу. І ось я належу до другої категорії людей. Смисли є. Не завжди і не на всіх заходах. Але коли це щось настільки важливе, як інавгурація, та ще й у такий турбулентний для світу час, — одяг перетворюється на сигнал", — заявила експертка.

Меланія Трамп інавгурація Трампа 2025 Фото: Getty

Офіційний прийом у Білому домі: консерватизм і стриманість

Для першого заходу Меланія обрала темно-синє пальто від Adam Lippes і капелюх від Eric Javits. Багато хто помилково прийняв цей колір за чорний, що викликало асоціації з жалобою. Проте, за словами Аліни Чугай, темно-синій символізує авторитет, стабільність і впевненість, а не траур.

"Фото Меланії в капелюсі від Eric Javits і пальто від Adam Lippes облетіли світ. Меми від українців про Клавдію Петрівну, звичайно, безцінні. Але. Якщо серйозно, то мої передплатниці в Інстаграм дружно написали мені, що це якийсь похорон. Питання тільки чиї: Америки, Росії, світу тощо. Однак є нюанс! Обидва предмети гардероба не чорні. Вони темно-сині. Цей нюанс загубився через кольоропередачу наших гаджетів, але це все змінює. Якщо чорний колір з погляду психології кольору ознака авторитету і дистанції, то синій — авторитету і надійності. Правда, є різниця? Отже, як каже пан Стерненко, вилазимо з поминальної ями, похорон скасовується. Темно-синій — це колір упевненості, достатку та спокою. З першим і другим у подружжя Трамп усе ок, а от щодо спокою — час покаже", — зазначила стилістка.

До того ж, за словами експерта, стиль цього образу нагадує класичний дрес-код королеви Єлизавети II: капелюшок, пальто напівприталеного крою, хустка на шиї, закриті туфлі.

"Також хочу звернути вашу увагу на консервативність цього образу. Покійна королева Єлизавета одягалася саме так. Так-так. Я знаю, що дехто зараз кавою поперхнувся, мовляв "Серйозно? Меланія як Єлизавета? Ти мариш?". Відповідь: "Ні! Те, що більшість із нас пам'ятає Єлизавету маленькою, кругленькою і старенькою бабусею, а в Меланії "ноги від вух" ще ні про що не говорить". Фасон і набір речей абсолютно однакові і відповідають класичному протокольному стилю: капелюшок з полями, пальто напівприлягаючого крою довжини нижче коліна, хустка на шию, закриті човники. 1 в 1!!!", — пояснила Аліна Чугай.

Меланія Трамп і Дональд Трамп Фото: instagram.com/nyfashion_blog/

Інавгураційний бал: сукня з неоднозначним символізмом

На інавгураційному балу, який відбувся у Вашингтонському конференц-центрі, Меланія довго тримала інтригу щодо вибору вбрання. У підсумку її стиліст Ерве П'єр — автор її бальної сукні 2017 року — знову створив ефектний образ.

Дружина президента США з'явилася в довгій, струмливій білій сукні без бретелей з розрізом до стегна і чорним оздобленням, що обвиває ліф. Сам П'єр пояснив, що цей дизайн символізує стрічку, що обвиває букет квітів. Однак користувачі соцмереж і модні експерти помітили інше: зигзагоподібний чорний елемент нагадує символ, який активно використовує російська пропаганда.

"Що стосується другого вбрання Меланії для інавгураційного балу, то тут уже я кавою поперхнулася. Тож досі не можу відкашлятися. Сукню від Herve Pierre блог Ньюйоркського тижня моди описав, як "білу сукню довжини максі з чорними деталями у вигляді зигзага". Так, того самого "зигзага", який став символом війни для людей з тимчасово існуючої недефедерації", — зазначила експертка.

У своєму Інстаграм-опитуванні Аліна Чугай з'ясувала, що 30% опитаних одразу побачили схожість із пропагандистським символом, а 70% не звернули уваги на цей нюанс. Вона зазначає, що подібні збіги у світовій моді не проходять непоміченими.

"Коли я зробила опитування серед підписниць мого Інстаграму, 30% сказали, що бачать "зетку" одразу, а 70% — не зрозуміли одразу, про що ще йдеться. Я хочу вірити, що це просто... що вони не в темі, це просто "зигзаг", а не привіт мордору. Час покаже. Якщо забути про цей "зигзаг", то сукня за фасоном майже така сама, як Меланія одягала на бал 2017 року. Різниця тільки в деталях оздоблення. Дизайнер, до речі, той самий", — резюмувала стиліст.

Стиль та аксесуари

Меланія доповнила образ чорним чокером з діамантовою брошкою 1955 року від Harry Winston і білими туфлями-човниками. Вона залишила своє довге волосся розпущеним, а макіяж витримала в класичних вечірніх тонах.

Чи був прихований сенс у вбранні Меланії Трамп?

Образ першої леді викликав широкий резонанс, адже політичні фігури завжди передають певні меседжі через стиль. Чи був у сукні Меланії випадковий елемент, чи навмисний сигнал — питання залишається відкритим. Проте очевидно одне: її вибір вбрання знову став темою для обговорень у всьому світі.

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