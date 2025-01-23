Что не так с образом Мелании Трамп, в котором она была на инаугурации президента США

Персональный стилист Алина Чугай специально для Фокуса рассказала о знаковых образах 54-летней первой леди США Мелании Трамп во время инаугурации ее мужа.

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Инаугурационные образы Мелании Трамп снова оказались в центре внимания. Первая леди США выбрала для официальных мероприятий два наряда, которые вызвали противоречивые реакции. Стилист Алина Чугай специально для Фокуса объяснила скрытый смысл этих луков и рассказала, почему ее бальное платье вызвало особый резонанс. Она подчеркнула, что наряды первых лиц государства редко бывают случайными, особенно в такие важные моменты.

"Люди делятся на две категории: 1) тех, кто считает, что одежда первых лиц государств, не несет никакого смысла. "Да это просто модно", "да ей/ему просто так нравится" и т.д.; 2) и тех, кто уверен, что одежда этих лиц всегда тщательно продумывается не только с точки зрения уместности (этикета, обстоятельств и т.д.), но и с точки зрения невербального посыла. И вот я отношусь ко второй категории людей. Смыслы есть. Не всегда и не на всех мероприятиях. Но когда это что-то настолько важное, как инаугурация, да еще и в такое турбулентное для мира время, — одежда превращается в сигнал", — заявила эксперт.

Мелания Трамп инаугурация Трампа 2025 инаугурация Трампа 2025 Фото: Getty

Официальный прием в Белом доме: консерватизм и сдержанность

Для первого мероприятия Мелания выбрала темно-синее пальто от Adam Lippes и шляпу от Eric Javits. Многие ошибочно приняли этот цвет за черный, что вызвало ассоциации с трауром. Тем не менее, по словам Алины Чугай, темно-синий символизирует авторитет, стабильность и уверенность, а не траур.

"Фото Мелании в шляпе от Eric Javits и пальто от Adam Lippes облетели мир. Мемы от украинцев о Клавдии Петровне, конечно, бесценны. Но. Если серьезно, то мои подписчицы в Инстаграм дружно написали мне, что это какие-то похороны. Вопрос только чьи: Америки, России, мира и так далее. Однако есть нюанс! Оба предмета гардероба не черные. Они темно-синие. Этот нюанс потерялся из-за цветопередачи наших гаджетов, но это все меняет. Если черный цвет с точки зрения психологии цвета признак авторитета и дистанции, то синий — авторитета и надежности. Правда, есть разница? Итак, как говорит господин Стерненко, вылезаем из поминальной ямы, похороны отменяются. Темно-синий — это цвет уверенности, достатка и спокойствия. С первым и вторым у супругов Трамп все ок, а вот насчет спокойствия — время покажет", — отметила стилист.

К тому же, по словам эксперта, стиль этого образа напоминает классический дресс-код королевы Елизаветы II: шляпка, пальто полуприталенного кроя, платок на шее, закрытые туфли.

"Также хочу обратить ваше внимание на консервативность этого образа. Покойная королева Елизавета одевалась именно так. Да-да. Я знаю, что некоторые сейчас кофе поперхнулись, мол "Серьезно? Мелания как Елизавета? Ты бредишь?". Ответ: "Нет! То, что большинство из нас помнит Елизавету маленькой, кругленькой и старенькой бабушкой, а у Мелании "ноги от ушей" еще ни о чем не говорит". Фасон и набор вещей абсолютно одинаковы и соответствуют классическому протокольному стилю: шляпка с полями, пальто полуприлегающего кроя длины ниже колена, платок на шею, закрытые лодочки. 1 в 1!!!", — пояснила Алина Чугай.

Мелания Трамп и Дональд Трамп Фото: instagram.com/nyfashion_blog/

Инаугурационный бал: платье с неоднозначным символизмом

На инаугурационном балу, который состоялся в Вашингтонском конференц-центре, Мелания долго держала интригу относительно выбора наряда. В итоге ее стилист Эрве Пьер — автор ее бального платья 2017 года — снова создал эффектный образ.

Супруга президента США появилась в длинном, струящемся белом платье без бретелек с разрезом до бедра и черной отделкой, обвивающей лиф. Сам Пьер объяснил, что этот дизайн символизирует ленту, обвивающую букет цветов. Однако пользователи соцсетей и модные эксперты заметили другое: зигзагообразный черный элемент напоминает символ, который активно использует российская пропаганда.

"Что касается второго наряда Мелании для инаугурационного бала, то здесь уже я кофе поперхнулась. Поэтому до сих пор не могу откашляться. Платье от Herve Pierre блог Нью-йоркской недели моды описал, как "белое платье длины макси с черными деталями в виде зигзага". Да, того самого "зигзага", который стал символом войны для людей из временно существующей недофедерации", — отметила эксперт.

В своем Инстаграм-опросе Алина Чугай выяснила, что 30% опрошенных сразу увидели сходство с пропагандистским символом, а 70% не обратили внимания на этот нюанс. Она отмечает, что подобные совпадения в мировой моде не проходят незамеченными.

"Когда я сделала опрос среди подписчиц моего Инстаграма, 30% сказали, что видят "зетку" сразу, а 70% — не поняли сразу, о чем еще идет речь. Я хочу верить, что это просто... что они не в теме, это просто "зигзаг", а не привет мордору. Время покажет. Если забыть об этом "зигзаге", то платье по фасону почти такое же, как Мелания надевала на бал 2017 года. Разница только в деталях отделки. Дизайнер, кстати, тот же", — резюмировала стилист.

Стиль и аксессуары

Мелания дополнила образ черным чокером с бриллиантовой брошью 1955 года от Harry Winston и белыми туфлями-лодочками. Она оставила свои длинные волосы распущенными, а макияж выдержала в классических вечерних тонах.

Был ли скрытый смысл в наряде Мелании Трамп?

Образ первой леди вызвал широкий резонанс, ведь политические фигуры всегда передают определенные месседжи через стиль. Был ли в платье Мелании случайный элемент или намеренный сигнал — вопрос остается открытым. Однако очевидно одно: ее выбор наряда снова стал темой для обсуждений во всем мире.

Напомним, ранее мы писали, о разборе модных образов жены Трамп на инаугурации.

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