Новые пошлины как удар по семейному бюджету: как теперь подорожает гардероб Мелании Трамп, — СМИ

Первая леди США любит одежду и обувь от европейских дизайнеров — ее гардероб наполнен вещами от Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Burberry и других люксовых брендов. Однако, по подсчетам журналистов, после введения новых пошлин США на эту роскошь придется тратить еще больше.

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Как может измениться цена на вещи, в которых Мелания Трамп выходит на публику, 5 апреля подсчитали в ТСН.

Самые знаменитые дома моды и штаб-квартиры самых известных брендов расположены в европейских столицах — Париже, Лондоне, Милане и Мадриде. Гардероб американской первой леди составляют дорогие и часто эксклюзивные вещи. Только сумок Birkin, по данным СМИ, она имеет на 200 тысяч долларов, и все они были произведены в Европе.

На 79-м ежегодном ужине, посвященном памяти Фонда Альфреда Э. Смита, в октябре 2024 года Трамп показалась в платье-жакете от Dolce & Gabbana. Сейчас его цена — 6 549 долларов, но новые пошлины США повысят стоимость на 20% — до 7 914 долларов.

Вышеупомянутая вещь на сайте бренда Фото: ТСН

На прием Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме в феврале уже этого года избранница республиканца надела блузу от того же бренда. Сейчас она стоит 650 долларов, но может подорожать до 780.

Вышеупомянутая вещь в продаже онлайн Фото: ТСН

На выступление мужа в штабе в Вест-Палм-Бич в ноябре прошлого года Трамп надела костюм от Dior. Стоимость только жакета составляет 4 300 долларов, но может вырасти до 5 160.

Вышеупомянутая вещь на сайте бренда Фото: ТСН

Любимые туфли жены президента США — лодочки от Christian Louboutin, и их производят во Франции. Трамп имеет целую коллекцию таких, и каждая следующая пара может обходиться ей в 1 014 долларов вместо 845.

Вышеупомянутая вещь на сайте бренда Фото: ТСН

Вещи британского бренда Burberry могут подорожать на 10% вместо 20%. Тогда любимые тренчи, которых у первой леди несколько, вырастут в цене примерно на 299 долларов. Тренч, похожий на тот, в котором выходила в свет Трамп, сейчас стоит 2 990 долларов. С учетом новых пошлин стоимость может увеличиться до 3 289.

Вышеупомянутая вещь на сайте бренда Фото: ТСН

В итоге только на пять вещей из гардероба жены Дональду Трампу придется потратить дополнительно 5 767 долларов.

Напомним, на инаугурацию Дональда Трампа Мелания надела пальто от Adam Lippes и шляпу от Eric Javits. На балу она появилась в длинном, струящемся белом платье без бретелек с разрезом до бедра и черной отделкой, обвивающей лиф. Дизайнер Эрве Пьер объяснил, что это символизирует ленту, которая обвивает букет.

В Bloomberg информировали, что из-за новых пошлин Трампа 500 самых богатых людей планеты потеряли в сумме $208 миллиардов. Произошло самое большое падение акций с начала пандемии COVID-19.