"Чужі голоси та шуми": яку помилку помітили користувачі популярного смартфона

Імовірно, причина полягає в збої iOS 18 — операційна система відтворює фоновий звук у випадковому порядку.

Про помилку в iOS, яка дала змогу чути "чужі голоси" в iPhone, написала одна з користувачок соціальної мережі Reddit.

Жінка спочатку сприйняла чужий чоловічий голос, як роботу однієї з фонових програм, однак під час перевірки виявила, що жодна з них не була активована. У цьому випадку власниця iPhone чула, як невідомий чоловік комусь розповідає, що потрапив в аварію, а через два дні динамік раптово відтворив чиюсь лайку.

"3 дні тому я працював у дворі, а мій iPhone 15 лежав на терасі. Я підійшов, щоб узяти його і перевірити, яку рослину я щойно висмикнув, коли почув чоловічий голос по телефону. Я думав, що залишив увімкненим відео на YouTube, але його не було, і я безумовно не розмовляв телефоном" — так користувачка пояснила ситуацію.

"У верхній частині мого телефону не було нічого, що вказувало б на будь-який дзвінок або відео. Це було схоже на те, наче чоловік розмовляє з кимось через динамік своєї машини, але я міг чути тільки його мову, а потім це було схоже на те, наче він розбив свою машину. Після цього настала повна тиша, і більше ніяких звуків не відтворювалося." — додала вона.

Пізніше виявилося, що проблема користувачки зустрічалася і в інших. Цілком можливо, що це помилка конфіденційності, і Apple, яка ще не дала жодних коментарів щодо збою, знає про це. Наприклад, коли iPadOS 18 почала блокувати пристрої з M4, у компанії мовчали, поки проблема не стала поширеною.

Раніше ми писали, як iPhone 16 Pro "розібрали на запчастини". Усередині смартфона виявився дивний акумулятор.

Нагадаємо, що згідно з чутками, iPhone 18 отримає технологію, яку Samsung представила ще на початку 2018 року разом із моделлю Galaxy S9.