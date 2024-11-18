"Чужие голоса и шумы": какую ошибку заметили пользователи популярного смартфона

Предположительно, причина заключается в сбое iOS 18 — операционная система воспроизводит фоновый звук в случайном порядке.

Об ошибке в iOS, которая позволила слышать "чужие голоса" в iPhone, написала одна из пользовательниц социальной сети Reddit.

Женщина изначально восприняла чужой мужской голос, как работу одной из фоновых программ, однако во время проверки обнаружила, что ни одна не была активирована. В этом случае владелица iPhone слышала, как неизвестный мужчина кому-то рассказывает, что попал в аварию, а через два дня динамик внезапно воспроизвел чью-то брань.

"3 дня назад я работал во дворе, а мой iPhone 15 лежал на террасе. Я подошел, чтобы взять его и проверить, какое растение я только что выдернул, когда услышал мужской голос по телефону. Я думал, что оставил включенным видео на YouTube, но его не было, и я определенно не разговаривал по телефону" — так пользовательница объяснила ситуацию.

"В верхней части моего телефона не было ничего, что указывало бы на какой-либо звонок или видео. Это было похоже на то, как будто мужчина разговаривает с кем-то по динамику своей машины, но я мог слышать только его речь, а затем это было похоже на то, как будто он разбил свою машину. После этого наступила полная тишина, и больше никаких звуков не воспроизводилось." – добавила она.

Позже оказалось, что проблема пользовательницы встречалась и у других. Вполне возможно, что это ошибка конфиденциальности, и Apple, еще не давшая никаких комментариев относительно сбоя, знает об этом. К примеру, когда iPadOS 18 начала блокировать устройства с M4, в компании молчали, пока проблема не стала распространенной.

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Напомним, что согласно слухам, iPhone 18 получит технологию, которую Samsung представила еще в начале 2018 года вместе с моделью Galaxy S9.