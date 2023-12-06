Apple, Samsung і Xiaomi: названо найбільш продавані смартфони 3-го кварталу 2023 року

Десять найпопулярніших моделей забезпечили 19% від усіх світових продажів, притому не всі з них нові.

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Список 10 найкращих компаній-виробників і найкращих моделей телефонів склали фахівці з аналітичної компанії Counterpoint Research, опублікувавши результати на своєму офіційному сайті.

Трійка лідерів третього кварталу поточного року залишилася незмінною, наголошується у звіті, — це, як і раніше, Apple, Samsung і Xiaomi. На 10 найкращих моделей припало 19% продажів смартфонів за квартал, минулого року топові моделі мали показник у 20%.

Samsung посіла найбільшу кількість місць у рейтингу — п'ять, але натомість Apple посіла чотири верхні позиції та зберігала лідерство завдяки смартфону iPhone 14, який активно розкуповують люди в усьому світі три квартали поспіль.

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Попри те, що iPhone 13 найстаріший пристрій у списку, він упевнено утримує четверте місце рейтингу, оскільки його збільшена доступність призвела до збільшення продажів у країнах, що розвиваються. "Так, на частку Індії припало 14% світових продажів iPhone 13 у третьому кварталі 2023 року порівняно лише з 7% у третьому кварталі 2022 року", — підкреслюють експерти.

Рейтинг найбільш продаваних смартфонів від Counterpoint Research

Моделі Samsung A-серії увійшли в десятку найкращих. Тут йдеться про смартфони від серії A04 початкового рівня і до серії A54 середнього рівня.

Телефон Redmi 12C від китайського виробника Xiaomi піднявся на три позиції порівняно з минулим кварталом і знову увійшов до десятки найкращих після другого кварталу 2023 року. Модель дуже добре продавалася в країнах Близького Сходу та Латинської Америки.

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