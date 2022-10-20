Стоимость новеньких iPhone 14 рухнула на $250: где продаются со скидкой

Как официальные, так и неофициальные магазины снижают цены, надеясь продать модель, которая должна была стать самой популярной в серии.

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Стоимость новых iPhone 14 Plus в Китае резко упала примерно на $250 из-за низкого спроса. Об этом 20 октября сообщило китайское издание MyDrivers.

Многие ожидали, что iPhone 14 Plus станет самым популярным продуктом серии из-за более низкой цены и большего размера экрана, чем у iPhone 14 Pro, однако многие потребители остались недовольны производительностью. Спустя три недели после выхода, некоторые поставщики предлагают iPhone 14 Plus со 128 ГБ оперативной памяти за 5850 юаней ($809), 256 ГБ — 6800 юаней ($941), 512 ГБ — 7870 юаней ($1089).

Стоит отметить, что на официальном сайте Apple стоимость модели начинается от $899. В Китае же с учетом доставки и пошлин Национальный банк установил официальную стоимость iPhone 14 Plus на уровне 6999 юаней ($968,5) за версию с 128 ГБ, 7899 юаней ($1093,14) за версию на 256 ГБ и 9699 ($1342) юаней за версию на 512 ГБ.

То есть, небольшие местные магазины сбросили цену на $150-$250 в надежде привлечь клиентов. Тем временем, крупнеший и самый популярный онлайн-магазин China Unicom JD первым из официальных дистрибьюторов пообещал раздавать купоны на покупку iPhone 14 Plus на сумму от 1000 ($138) до 4000 юаней ($553), а цена опуститься до 5999 юаней ($830).

Ранее появилась информация, что Apple сокращает производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса на модель. Компания попросила двух производителей приостановить выпуск комплектующих на 70%-90%.

Недавно нераспакованный iPhone первого поколения продали на аукционе за $40 000. Организаторы установили минимальной ставкой $2500, а в последний день участники торгов начали активно их повышать.