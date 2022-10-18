Нераспакованный iPhone первого поколения продали на аукционе за $40 000

Победитель заплатил в 45 раз больше изначальной стоимости устройства, хотя модель 2007 года практически бесполезна по сравнению с современными.

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iPhone первого поколения в заводской упаковке продали почти за $40 тысяч на аукционе LCG Auctions. Подробностями поделился сайт Gizmodo.

Apple выпустила смартфоны iPhone первого поколения с 8 ГБ памяти в 2007 году по цене $599, с учетом инфляции сегодня их стоимость составила бы около $860. LCG Auctions выставил устройство в оригинальной упаковке с нераспечатанной пленкой со стартовой ценой $2500 30 сентября, а новый владелец определился 16 октября.

[ + – ] iPhone, выставленный на аукционе

"Этот экземпляр первого поколения в заводской упаковке находится в исключительном состоянии. Практически безупречная по поверхности и краям, заводская пломба чистая с правильными деталями швов и герметичностью. Этикетки на оборотной стороне под печатью нетронуты. Все оригинальное — никаких наклеек или этикеток UPC. Абсолютно новый, ни разу не активировался", — отмечается в описании лота на сайте LCG Auctions.

Как пишет Gizmodo, наиболее оживленным аукцион стал в последний день. Утром максимальная ставка составляла $10 446, а в последнюю минуту участники начали ставить все больше и больше денег, пока кто-то не предложил $39 339 — в 45 раз больше оригинальной рыночной цены телефона.

Сложно предсказать, что новый обладатель будет делать со смартфоном 15-летней давности. В него можно вставить SIM-карту, но не поддерживается GPS, виртуальный помощник Siri, к которому так привыкли современные поклонники Apple и даже магазин приложений App Store. Зато экземпляр в идеальном состоянии станет украшением коллекции.

7 сентября Apple представила новые iPhone 14-го поколения. Компания выпустила на рынок сразу четыре модификации, которые отличаются производительностью, качеством камер и размерами.

Вскоре китайцы сделали клон iPhone 14 Pro Max за $72. Стоит отметить, что цены на оригинальная модель в официальном магазине начинаются от $1099.