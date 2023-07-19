Знайомий незнайомець: як спочатку мав виглядати електричний пікап Tesla Cybertruck (фото)

В інтернеті показали ранні ескізи Tesla Cybertruck, на яких пікап зовсім не схожий на серійну модель. Джерелом натхнення були транспортні засоби з різних фантастичних фільмів.

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Американський журналіст і біограф Волтер Айзексон опублікував ранні ескізи пікапа Tesla Cybertruck. На зображеннях модель сильно відрізняється зовні від серійної версії. Про це розповіли на сайті Motor1.

На фото можна помітити голову Tesla Ілона Маска та Франца фон Гольцхаузена. Останній є головним дизайнером бренду.

На знімку Ілон Маск обговорює з головним дизайнером Tesla зовнішність Cybertruck Фото: twitter.com/WalterIsaacson

Джерелом натхнення для дизайну Tesla Cybertruck були транспортні засоби з різних фантастичних фільмів. На деяких ескізах модель нагадує марсохід.

Спочатку Tesla Cybertruck мав інакший вигляд Фото: twitter.com/WalterIsaacson

Спочатку планувалося створити більш просунутого конкурента для Ford F-150. На одному зображенні можна навіть побачити ескіз Tesla Cybertruck поруч з цим пікапом.

Головним конкурентом Tesla Cybertruck вважали Ford F-150 Фото: twitter.com/WalterIsaacson

За словами Айзексона, у 2017 році Ілон Маск прийшов до дизайнерів і заявив, що він вважає американські пікапи занадто нудними. Він попросив зробити Cybertruck абсолютно несхожим на інші авто та зробити його кузов з нержавіючої сталі.

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Пізніше дизайнери надихнулися різкими формами DeLorean DMC-12. Також було вирішено зробити новинку більш мінімалістичною.

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