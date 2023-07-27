Ответ на критику: Tesla оригинально троллит Ford необычными пикапами Cybertruck (фото)

СЕО Ford Джим Фарли раскритиковал новый Tesla Cybertruck. Это подтолкнуло дизайнеров Tesla потроллить конкурентов и превратить тестовые пикапы в Ford F-150.

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В Калифорнии заметили необычные пикапы Tesla Cybertruck. Своим дизайном они напоминают Ford F-150. Фото с электрокарами активно публикуют в соцсетях.

Несколько Tesla Cybertruck обклеили специальной пленкой, что сделало их похожими на электрический пикап Ford F-150 Lightning. На пленке изображены характерные для Ford дверные ручки, а также фонари и выштамповки на кузове.

Пикапы обклеили специальной пленкой

Таким образом в Tesla решили ответить на критику со стороны СЕО Ford Джима Фарли. Он заявил, что Tesla Cybertruck красиво смотрится на фоне дорогого отеля, однако это не рабочий пикап. И намекнул, что в отличие от Tesla, новый Ford F-150 Lightning является рамным, а значит больше подходит на роль "рабочей лошадки".

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Знакомый незнакомец: как изначально выглядел электрический пикап Tesla Cybertruck (фото)

Инженеры Tesla утверждают, что структура кузова пикапа из высокопрочной стали очень крепкая, поэтому он ничем не хуже рамных моделей. Поэтому они решили потроллить Ford.

К тому же, такая пленка "под Ford" позволяет скрыть отдельные детали Tesla Cybertruck во время испытаний. Как известно, финальный серийный вариант модели еще официально не представили, хотя ее производство уже началось. А это значит, что пока подробности пикапа держатся в секрете.

Ранее Фокус сообщал, что американец купил новый электромобиль Tesla всего за $13 620.

Также мы писали, что китайский город временно запретил эксплуатацию Tesla.