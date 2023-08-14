Электромобиль Tesla Model S справился со сложными тестами на на управляемость (видео)

Электрокар Tesla Model S Plaid показал второй лучший результат в лосином тесте среди всех авто. Электромобиль способен разгоняться до сотни всего за 2,1 секунды и развивать скорость 322 км/ч.

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Эксперты проверили управляемость электромобиля Tesla Model S Plaid в двух сложных тестах. Автомобиль превзошел все ожидания. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Tesla Model S Plaid является самой быстрой модификацией в линейке электромобиля. Это один из самых быстрых четырехдверных электрокаров в мире.

Электромобиль обули в шины Michelin Pilot Sport 4S размерностью 265/35 R21 спереди и 295/30R21 сзади. Они подходят для спортивных электрических моделей.

Сперва электрокар испытали в тесте на слалом. Tesla Model S Plaid проехал полосу препятствий всего за 21,8 секунды. Электромобиль оказался медленнее Porsche Taycan GTS всего на 0,3 секунды.

Позже Tesla Model S Plaid испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Tesla Model S Plaid проехал полосу препятствий на скорости 82 км/ч. Это второй лучший результат среди всех тестируемых автомобилей.

Эксперты отметили, что во время испытания произошло значительное снижение скорости из-за рекуперативного торможения. Электромобиль снизил скорость с 82 до 46 км/ч. Тем не менее этот результат засчитывается.

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Tesla Model S Plaid оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1020 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,1 секунды, а максимальная скорость составляет 322 км/ч.

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