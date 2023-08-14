Електромобіль Tesla Model S впорався зі складними тестами на керованість (відео)

Електрокар Tesla Model S Plaid показав другий найкращий результат у лосиному тесті серед усіх авто. Електромобіль здатний розганятися до сотні всього за 2,1 секунди та розвивати швидкість 322 км/год.

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Експерти перевірили керованість електромобіля Tesla Model S Plaid у двох складних тестах. Автомобіль перевершив усі очікування. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Tesla Model S Plaid є найшвидшою модифікацією в лінійці електромобіля. Це один з найшвидших чотиридверних електрокарів у світі.

Електромобіль взули в шини Michelin Pilot Sport 4S розмірністю 265/35 R21 спереду та 295/30R21 ззаду. Вони підходять для спортивних електричних моделей.

Спершу електрокар випробували в тесті на слалом. Tesla Model S Plaid проїхав смугу перешкод лише за 21,8 секунди. Електромобіль виявився повільнішим за Porsche Taycan GTS лише на 0,3 секунди.

Пізніше Tesla Model S Plaid випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Tesla Model S Plaid проїхав смугу перешкод на швидкості 82 км/год. Це другий найкращий результат серед усіх тестованих автомобілів.

Експерти зазначили, що під час випробування відбулося значне зниження швидкості через рекуперативне гальмування. Електромобіль знизив швидкість з 82 до 46 км/год. Проте цей результат зараховується.

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Tesla Model S Plaid оснащений трьома електромоторами сумарною потужністю 1020 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,1 секунди, а максимальна швидкість становить 322 км/год.

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