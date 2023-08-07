Електромобіль Porsche Taycan здивував експертів відточеною керованістю (відео)

Porsche Taycan GTS виявився найшвидшим автомобілем у тесті на слалом. Електромобіль здатний розганятися до сотні всього за 3,7 секунди та розвивати швидкість 250 км/год.

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Експерти перевірили керованість електромобіля Porsche Taycan GTS у двох складних тестах. Автомобіль показав чудові результати. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Porsche Taycan GTS є середньою версією в лінійці електромобіля. Цей електрокар має чудову динаміку розгону і здатний проїхати до 504 км на одному заряді.

Електромобіль взули в шини Pirelli PZero ELECT розмірністю 265/35 R21 спереду і 305/30 R21 ззаду. Вони призначені для спортивних електричних моделей.

Спершу автомобіль випробували в тесті на слалом. Porsche Taycan GTS проїхав смугу перешкод за 21,5 секунди, що є найкращим результатом серед усіх авто, які випробовували експерти. Електромобіль виявився швидшим за спорткар Alpine A110 S.

Потім Porsche Taycan GTS випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Porsche Taycan GTS зміг проїхати смугу перешкод на швидкості 78 км/год. На вищій швидкості електромобіль почав втрачати зчеплення з дорогою.

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Porsche Taycan GTS оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 598 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість електричного кросовера Audi Q4 e-tron у лосиному тесті.