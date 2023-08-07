Электромобиль Porsche Taycan удивил экспертов отточенной управляемостью (видео)

Porsche Taycan GTS оказался самым быстрым автомобилем в тесте на слалом. Электромобиль способен разгоняться до сотни всего за 3,7 секунды и развивать скорость 250 км/ч.

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Эксперты проверили управляемость электромобиля Porsche Taycan GTS в двух сложных тестах. Автомобиль показал отличные результаты. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Porsche Taycan GTS является средней версией в линейке электромобиля. Этот электрокар обладает отличной динамикой разгона и способен проехать до 504 км на одном заряде.

Электромобиль обули в шины Pirelli PZero ELECT размерностью 265/35 R21 спереди и 305/30 R21 сзади. Они предназначены для спортивных электрических моделей.

Сперва автомобиль испытали в тесте на слалом. Porsche Taycan GTS проехал полосу препятствий за 21,5 секунды, что является лучшим результатом среди всех авто, которые испытывали эксперты. Электромобиль оказался быстрее спорткара Alpine A110 S.

Затем Porsche Taycan GTS испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Porsche Taycan GTS смог проехать полосу препятствий на скорости 78 км/ч. На более высокой скорости электромобиль начал терять сцепление с дорогой.

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Porsche Taycan GTS оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 598 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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