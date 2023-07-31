Заряженный хэтчбек Toyota Corolla провалил испытание на управляемость (видео)

Toyota Corolla 200H GR Sport оказался неустойчивым на дороге. Заряженный хэтчбека проехал тест на слалом медленнее некоторых кроссоверов.

Related video

Эксперты проверили хэтчбек Toyota Corolla 200H GR Sport 2023 в двух сложных тестах на управляемость. Автомобиль не справился с лосиным тестом. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Toyota Corolla 200H GR Sport является заряженной версией хэтчбека с гибридной установкой. Модель предлагает неплохую динамику разгона и низкий расход топлива.

Хэтчбек обули в шины Falken Ziex ZE914B Ecorun размерностью 225/40 R18. Они обеспечивают достаточно сцепления с дорогой.

Сперва автомобиль испытали в тесте на слалом. Toyota Corolla 200H GR Sport проехала полосу препятствий за 24,5 секунды, что является не лучшим результатом для своего класса. Модель оказалась медленнее Honda HR-V и Kia Niro.

Позже Toyota Corolla 200H GR Sport испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Toyota Corolla 200H GR Sport смог проехать полосу препятствий только на скорости 76 км/ч. Попытки на более высокой скорости оказались провальными.

Важно

Новейший электрокроссовер Audi приятно удивил своей управляемостью (видео)

Хэтчбек оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым турбированным двигателем и электромотором мощностью 196 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,4 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты проверили бюджетный кроссовер Dacia Duster 2023 в двух тестах на управляемость.